Respeto y trato similar al que se le dio al PVEM en 2012 para la alianza electoral, pide PRI Chiapas

ASICh

En el tema de la alianza, el PRI lo único que pide al Partido Verde es respeto y trato similar al que se le dio en 2012 cuando se postuló al compañero, ahora gobernador Manuel Velasco Coello, sostuvo el presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor en Chiapas, Julián Nazar Morales.

Al ser entrevistado por reporteros de distintos medios de comunicación, confirmó que la Comisión Política Permanente aprobó los proyectos de convenio de coalición “Todos por Chiapas”, que podrían suscribirse a más tardar este martes con el PVEM, Nueva Alianza y otros partidos políticos federales y estatales en Chiapas.

Señaló que en 2012 había priístas que pudieron haber sido tomados en cuenta para la candidatura, sin embargo por acuerdo nacional se abanderó la candidatura del Verde, por lo tanto ahora para 2018 es lo mismo que podemos esperar.

Aseguró que el PRI es un partido competitivo, fuerte a nivel nacional, reconocido en América Latina y Centroamérica, producto de la Revolución y que cumple y honra su palabra y compromisos establecidos. Le da el trato de equidad a todos los partidos. Somos garante que a todos nos vaya bien.

Sin embargo, nunca sobran las alianzas ni las sumas de fuerzas. Ahora todos los partidos que van a la competencia electoral van aliados, por lo que le apostamos a un proyecto que le sirve a los partidos que se coaliguen con el PRI y que le sirva a la gente

Por acuerdo en política no todos podemos ser lo que queramos, y es ahí en donde se debe de demostrar madurez y sobre todo humildad reconocer que no son propicios los escenarios, por lo que ahora el Revolucionario Institucional lo único que pide es ser solidarios para sacar la candidatura que le va a servir a todos.

Las manifestaciones de Eduardo Ramírez Aguilar y otros ocho diputados que anunciaron su renuncia a su militancia en el Verde, por considerar indigno que no vayan ellos a la cabeza de la alianza, Nazar Morales enfático dijo que es el derecho que todo ciudadano tiene de manifestarse, pero en el tema lo único que pedimos es respeto y que recuerden que en 2012 en cuanto se dio la candidatura hasta los más fuertes priístas se sumaron para lograr el triunfo.

A los “chapulines” solo les pidió que tengan cuidado no los vaya a agarrar un guajaco y los destine como alimento, en tanto consideró que cada partido procesa sus asuntos particulares de manera interna, por lo que en el PVEM ojalá concilien con sus militantes en Chiapas y regresen la cortesía al PRI en el tema de la alianza.

De la impugnación a la convocatoria del PRI para la postulación de candidato a Gobernador, sostuvo que no falto alguien que la hiciera de loquito, pero el proceso ha sido cuidado y en estricto apegado a la legalidad. ASICh