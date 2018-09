Reta Sandoval a Ochoa ‘como en el barrio’

REFORMA / Redacción

Cd. de México (21 septiembre 2018).- El ex Gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda se lanzó contra Enrique Ochoa Reza y lo retó a resolver sus diferencias con las manos, como “en los barrios”.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, el ex Gobernador nayarita advirtió que buscará a Ochoa Reza, quien ahora es diputado federal, para saldar cuentas.

“No seas COBARDE !! Ni metas a tu respetable familia, ni a tus influencias como diputado federal, dañaste mi persona y como hombre te encontraré y arreglaremos cuentas sin utilizar tus guardaespaldas, lo arreglaremos como en los barrios donde crecí (con las manos y sin pellizcos)”, escribió Sandoval.

“No hables lo que no puedes defender como Hombre”, se lee en el mensaje.

Este mensaje se da luego que el ex líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, denunció públicamente que fue amenazado por Sandoval, por lo que lo responsabilizó de cualquier incidente que afecte su seguridad y la de su familia.

Previamente, Sandoval manifestó que en las elecciones pasadas apoyó a Morena y no al PRI, porque en su momento Ochoa Reza – aún como líder de ese partido- lo juzgó sin preguntas de por medio ante acusaciones de corrupción.

En 9 de septiembre, el Congreso de Nayarit aprobó someter a juicio político al ex Gobernador priista Roberto Sandoval por “violaciones graves” a la Constitución del Estado.

Sobre el ex Mandatario también pesa una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, por lo cual la Fiscalía de Nayarit decomisó el pasado 5 de marzo cinco propiedades en Tepic.