Revisan 50% de paquetes en Puebla

Francisco Rivas

Puebla, México (05 julio 2018).- En los 26 Consejos Distritales Electorales se han abierto el 50 por ciento de los paquetes electorales de la contienda para Gobernador, informó el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herrera.

El funcionario electoral manifestó que todos los casos cumplieron con las causales prevista en la ley para proceder con la revisión minuciosa de los paquetes.

Explicó que aún no reciben actas de esas instancias para identificar si existen variaciones en los resultados respecto de la información que se difundió a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

No obstante, precisó que el PREP y el conteo rápido son herramientas preliminares y será hasta el domingo 8 de julio en el cómputo estatal cuando se defina el resultado final por la Gubernatura.

“Hago un llamado a los actores políticos a esperar el resultado del cómputo final, falta poco”, mencionó.

“Quiero pedir mesura por parte de estos actores políticos”, dijo Herrera.

El consejero presidente del IEE refirió que un 70 por ciento ya concluyó los cómputos para la Gubernatura, aunque al Consejo General todavía no llegan los datos finales.

Jacinto Herrera también explicó que, por ahora, no se reportó ninguna irregularidad y que la apertura de paquetes ocurrió porque existieron las condiciones legales para que así pasara.

El consejero sostuvo que son más de 2 mil 300 los paquetes de la elección a la Gubernatura que sí tuvieron una revisión profunda por existir causales para que procediera.

Informó que ya se entregaron 177 constancias de mayoría a igual numero Presidentes Municipales electos.

Mientras tanto, recordó que en la sala del Consejo General se llevan a cabo cómputos supletorios debido a que Consejos Municipales carecieron de condiciones para su realización.

Expuso que durante el día se computaron tres y en lo que resta de la jornada esperan revisar otro tanto igual para que el viernes concluyan.