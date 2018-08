Revocan diputaciones federales en Bochil y Las Margaritas

Enrique Vázquez Palacios

Por no cumplir con los requisitos de autoadscripción indígena y luego de analizar las denuncias presentadas por los representantes de los partidos MORENA, Encuentro Social (PES), y Partido del Trabajo (PT), sobre la falsedad de la documentación presentada para el registro de candidatos a diputados federales por los distritos de Bochil y Las Margaritas, la Sala Xalapa, del Tribunal Federal Electoral, anuló la elección de diputados por Mayoría Relativa de los distritos 02 y 11, y determinó revocar el otorgamiento de las constancias de mayoría que serían para el ex secretario de Hacienda, Humberto Pedrero Moreno y el ex Secretario Técnico de Manuel Velasco, Roberto Rubio.

Como oportunamente lo dimos a conocer a través de este medio, fueron los representantes de los partidos arriba señalados, quienesiniciaron el procedimiento para impugnar la diputación federal que obtuvo el ex Secretario de Hacienda de Chiapas, Humberto Pedrero Moreno y su suplente Alfredo Antonio Gordillo Moreno, para que los Magistrados del Tribunal Federal Electoral (TRIFE) con sede en Xalapa Veracruz, revocaran el cargo de legislador federal al citado ex funcionario y a su suplente, quienes además se encuentran acusados penalmente por presunta falsificación de documentos oficiales.

Así, el día de ayer, la Sala Xalapa de Tribunal Federal electoral (TRIFE), daba a conocer a través del Expediente de Juicio número JIN 22-23, la anulación de la elección de diputados por mayoría relativa en el Distrito 2 de Bochil, así como la revocación para el otorgamiento de la constancia de mayoría relativa expedida a la fórmula de candidatos encabezada por Humberto Pedrero Moreno.

De igual forma, el TRIFE revocó la constancia de mayoría y validez otorgada a los candidatos a diputados federales de la coalición “Todos por México”, por el 11 Distrito en Las Margaritas, encabezada por el ex Secretario Técnico de Manuel Velasco, Roberto Rubio; y ordenó otorgar la constancia a las candidatas de la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

Lo anterior, debido a que en ambos distritos, tanto el ex Secretario de Hacienda del Estado, Humberto Pedrero Moreno, como el ex Secretario Particular del Gobernador, Roberto Rubio, habían cometido fraude, al hacerse pasar como indígenas, además de no cumplir con el requisito de autoadscripción indígena.