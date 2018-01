Roberto Borge llega a México este jueves a la una de la tarde

Agencias

Ciudad de México. El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo llegaría este jueves, a las 13 horas, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que concluyó su proceso de extradición del gobierno de Panamá, informó, Arturo González Baso, quien es uno de sus abogados.

González Baso indicó que el ex mandatario priísta saldrá del aeropuerto internacional de Tocumen, Panamá, a bordo de un avión propiedad de la Procuraduría General de la República (PGR), para llegar a la capital mexicana y ser entregado a las autoridades mexicanas.

De acuerdo con fuentes, una vez que se concrete el traslado del ex gobernador será presentado al Juzgado de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema en el Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl, ya que ahí salió la solicitud de extradición, quien definirá el penal federal donde continuará con el proceso.

La Fiscalía General del Estado informó que derivado de los tres procedimientos penales del fuero común, Borge Angulo será procesado y enjuiciado por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado cometidos en agravio de la administración pública de la entidad, a la cual generó un quebranto patrimonial por Tres mil 104 millones 823 mil 279 pesos con setenta centavos.

Lo anterior, sin que quede restringido el derecho de ampliar los posibles delitos que se le pudieran imputar, de conformidad con el Tratado de Extradición vigente entre México y Panamá firmado en noviembre del 2004.

El pasado 4 de junio el imputado fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, de Panamá, cuando pretendía viajar a Europa, en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por un Juez de Control del orden federal por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, que tanto la Cancillería mexicana como la PGR enviaran mediante el procedimiento de extradición.

Derivado del delito del fuero federal, el ex funcionario estatal tiene vigente la suspensión del mandamiento judicial. Cabe destacar, que esta FGE mediante los recursos legales que establece la Ley de Amparo, logró que se fijara la cantidad de 85 millones de pesos para garantizar los efectos de la suspensión en el juicio de amparo que interpuso la defensa.

No obstante se interpuso un nuevo recurso, con la finalidad de incrementar la garantía en relación al daño causado a la administración Pública Estatal, recurso que actualmente se encuentra en el Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito del Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún.

La garantía de 85 millones de pesos decretada para evitar ser aprehendido por los tres procedimientos en su contra hasta el día de hoy no ha sido cubierta, por lo cual puede ser puesto a disposición de los Jueces del Estado, una vez que sea trasladado a México.

Mediante la correcta integración de los tres procedimientos del orden penal en contra del ex servidor público en mención, se contabilizó un quebranto patrimonial hacia el Estado de tres mil 104 millones, 823 mil, 279 pesos.