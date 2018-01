¡ROMPIENDO LA HISTORIA!

POR LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ NAVA

Por primera vez en la historia la selección mexicana de fútbol femenil derrotó en un torneo oficial a Estados Unidos, la gran potencia mundial, y lo hizo en la Gran Final del Premundial Sub – 20 de la CONCACAF, coronándose campeón de un certamen importante.

El histórico torneo para el Fútbol Femenil Mexicano, se llevó a cabo en Trinidad y Tobago, y su finalidad es otorgar a los mejores equipos su pase al próximo mundial de la categoría sub – 20, a llevarse a cabo éste año en Francia. México había conseguido su pase al derrotar a Canadá en las semifinales, y ante Estados Unidos se dirimía el 1er lugar en el podio, mismo que el tricolor obtuvo después de empatar 1 a 1 en tiempo regular y tiempos extras, y vencer en penaltis por 4 a 2.

No cabe duda que el futbol femenil está cobrando muchísima fuerza, después de la edificación de un proyecto tan ambicioso como lo es la Liga Femenil MX, misma que tuvo a las Chivas de Guadalajara como primer campeón femenil de la máxima liga profesional de fútbol femenil de la nación, y que actualmente se disputa la segunda edición, misma que tiene 4 jornadas de haber comenzado.

Acerca de éste proyecto, es importante realzar que ninguna liga femenil de fútbol ha tenido tanta relevancia en la historia del deporte a nivel mundial, la utilización de las identidades históricas del balompié varonil más la cobertura mediática, son claves en que la liga haya resultado tan atractiva, y que para poner un ejemplo de su auge y éxito, aporto el siguiente dato: La Finalísima entre Chivas y Tuzas del Pachuca, jugado en el Estadio de las Chivas, tuvo un lleno total y se reportaron la venta de 48,750 entradas.

México llegará al Mundial Sub – 20 de Francia 2018, como el Campeón de la región Centro y Norteamérica. Un logro más para el fútbol femenil que se practica en nuestro país, y que avanza a pasos agigantados en busca de ganar terreno a las grandes potencias mundiales, las cuales son además de las estadunidenses, Brasil y Alemania.