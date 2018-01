Rubro de la construcción no crecerá en Chiapas: ECIC

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 9 de enero (El Estado).-Las nuevas distribuciones de los recursos en el área de infraestructura no permitirán que haya un crecimiento o desarrollo en las obras y esto impactará en la economía del estado, consideró Óscar Octavio Marina Alegría, presidente de los Empresarios de los Chiapanecos de la Construcción.

Dijo que las expectativas no son buenas para el 2018, porque el presupuesto para la construcción cayó un 48 por ciento. Lo único que podría levantar o resarcir esta problemática, es que los especialistas obtengan proyectos para la reconstrucción en la entidad, a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), debido a los daños que dejó el pasado terremoto.

Confió que, al ser un año electoral, la clase política tomará en cuenta a los verdaderos constructores; de lo contrario, el deterioro en la economía hará que la población lo refleje en las urnas.

A esta situación, sumó el aumento que registraron los insumos básicos para la construcción y, además, desde el 2013 están manejando un tabulador de precios que ya es obsoleto.

Como ejemplo, dijo, en esas fechas el bulto de cemento costaba en promedio 90 pesos; en la actualidad, la cifra asciende a 180. Esto afecta porque, tomando en cuenta el tabulador, es como los especialistas están construyendo.

También, lamentó que “los moches” que aún son vigentes en los diferentes niveles de gobierno para obtener una obra, están afectado en el crecimiento y en el trabajo que se presenta para los chiapanecos.

Precisó que, en conjunto con prestadores de servicio, de bienes, contratistas y otros organismos empresariales, se documentó una deuda que tiene el gobierno del estado con ellos de mil 800 millones de pesos.

Explicó que uno de los principales problemas en Chiapas es que, al no haber una industria, los mayores contratantes son los gobiernos municipales, estatales y federales. Opinó que la actual administración le ha quedado a deber a los empresarios de la construcción en diferentes rubros, no solamente en el rubro económico.

Finalmente, destacó que, a pesar de que diferentes organismos se reunieron para analizar el cambio en los precios del tabulador, sólo algunos costos se corrigieron y las principales complicaciones las encontraron en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC).