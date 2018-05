SAGARPA sigue entregando apoyos a pesar de la veda

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – A pesar de que hay veda electoral, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura (SAGARPA), continúa entregando apoyos a los campesinos y pescadores, lo cual lleva un sesgo a favor de ciertos candidatos.

Lo anterior se demuestra con las denuncias por el mal uso del “Programa de apoyos para productores de maíz y frijol (Pimaf) en Chiapas, así como el desfalco de 3 mil 500 millones de pesos que se dio a conocer gracias a la información de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Según denuncia de organizaciones de izquierda, que además se quejan que no llega a ellos, sino solo a los que están integrados al PRI en particular, lo cual no solo es una forma de manipular, sino también de orientar el voto de manera obligatoria a José Antonio Meade.

La entrega recursos del PIMAF, a productores ligados a organizaciones favoritas del régimen, es un factor que tiene que ser observado, pero no solo por el gobierno, la ciudadanía, sino las autoridades ligadas a lo electoral, como la FEPADE, para que actúe en consecuencia.

Por ello exigió poner un alto al desvió de recursos dirigidos al campo con fines electorales y pidió la intervención de la FEPADE, así como a la Auditoría Superior de la Federación para poner freno a esta ilegalidad de la SAGARPA.

En el marco de la movilización y toma de delegaciones de la SAGARPA a nivel nacional, los campesinos demandaron a la dependencia piso parejo para todos los productores y la entrega de recursos sin fines electorales. Asimismo, expresó su temor de que a pesar de la vigilancia que se debería dar para no desviar los recursos públicos es evidente que no hay blindaje alguno.

La CCC recordó que a pesar del compromiso de operar los recursos dirigidos al campo en los tres primeros meses del año, existe un importante rezago con respecto a la demanda presentada por pequeños productores de todo el país.

Por ello reiteró que en la entrega de los recursos ha sido evidente que los más beneficiados son grupos y organizaciones aliadas del régimen.

Por lo anterior hizo un llamado a sociedad en general, así como a los partidos políticos, a la Auditoria Superior de la Federación y la FEPADE, a vigilar que los recursos dirigidos al campo lleguen a los productores y no a las campañas.