Saldo récord de la deuda pública: $9 billones 568 mil 789 millones

El Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de deuda pública del país, cerró noviembre de 2017 en un nuevo récord de 9 billones 568 mil 789 millones de pesos, monto que se compara en términos nominales 1.9 por ciento por encima del registrado en el mismo periodo del año pasado, que fue de 9 billones 383 mil 722 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Lo anterior significa que en el año reciente el endeudamiento público se incrementó a un ritmo de 507 millones de pesos diarios.

La dependencia adelantó que el SHRFSP disminuyó este año en porcentaje del producto interno bruto de 48.8 a 46.7 por ciento respecto al año pasado, considerando el remanente de operación del Banco de México (ROBM).

El reporte de Hacienda detalla que entre enero y noviembre, los ingresos presupuestarios aumentaron 4.1 por ciento en términos reales y fueron superiores a los programados en 253 mil 400 millones de pesos, sin considerar el remanente de operación del Banco de México, ni los ingresos por las aportaciones patrimoniales del gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2016.

Tomando en cuenta estas operaciones extraordinarias, detalla, los ingresos presupuestarios crecieron 1.4 por ciento real respecto del mismo periodo de 2016 y fueron mayores a los previstos en el programa en 575 mil millones de pesos y se ubicaron en 4 billones 527 mil 200 millones de pesos.

Dentro de los ingresos presupuestarios, los petroleros fueron superiores en 37 mil 200 millones de pesos, los tributarios en 94.7 mil millones de pesos, los propios de las entidades distintas de Pemex en 43 mil millones de pesos y los no tributarios en 400 mil 100 millones de pesos (de los cuales 321 mil 700 millones de pesos corresponden al ROBM).

Dentro de los principales rubros de ingresos, los petroleros se ubicaron en 749 mil 600 millones de pesos, menores en 5.7 por ciento en términos reales a los del mismo periodo del año anterior, debido a la aportación patrimonial del gobierno federal a Pemex en 2016 por 160 mil 700 millones de pesos.

Sin embargo, indica que si se excluye esa operación, los ingresos petroleros aumentan en 20 por ciento real como consecuencia del incremento en el precio promedio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo de 32.3 por ciento (33.8 dólares por barril en 2016 contra 44.7 en 2017) y al mayor precio del gas natural de 41.2 por ciento.

No obstante el efecto anterior fue compensado parcialmente por una disminución en la producción de petróleo de 9.7 por ciento (2 millones 183 mil barriles diarios en 2016 contra un millón 971 mil barriles diarios en 2017) y una apreciación del tipo de cambio de 1.4 por ciento ajustado por la inflación.

Los ingresos propios de la Comisión Federal de Electricidad ascendieron a 326 mil 900 millones de pesos y fueron mayores en términos reales a los del año pasado en 13.3 por ciento, debido a la actividad económica y al ajuste en las tarifas eléctricas de uso industrial y comercial.

Por su parte, los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 2 billones 601 mil 200 millones de pesos, monto menor en 0.1 por ciento real respecto a enero-noviembre de 2016.

El reporte de Hacienda destaca que los ingresos recibidos por el Estado vía los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios bajaron en 0.5 y 17.7 por ciento, respectivamente.

Los ingresos no tributarios del gobierno federal sumaron 521 mil 900 millones de pesos, cifra superior a la del año previo en 13.8 por ciento real, derivado de mayores contribuciones por derechos y por aprovechamientos.