San Cristóbal de las Casas merece un gobierno transparente: Carlos Herrera

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 29 de enero (El Estado).-Este lunes, Carlos Herrera Hernández, regidor de San Cristóbal de las Casas, presentó su solicitud de precandidatura a la alcaldía del mismo municipio ante el Comité Ejecutivo Estatal del partido Morena, instalado en la capital del estado.

Acompañado de un gran número de simpatizantes, dijo contar con un proyecto de gobierno con verdaderos beneficios para los sancristobalenses, por lo que comentó que es tiempo de hacer a un lado a los hombres y a las mujeres que han hecho de la política un espacio para hacer negocios personales.

Durante su discurso, criticó el trabajo que el actual alcalde ha realizado desde el 2015, principalmente por la falta de transparencia con la que se ha gobernado aquel municipio enclavado en la zona de los Altos de Chiapas.

Carlos Herrera Hernández, puntualizó que el trabajo en San Cristóbal de las Casas debe ser contundente, ante ello, comentó que cuenta con un proyecto para su municipio en el que se contemplan siete ejes de gobierno: Combate a la corrupción, medio ambiente, fortalecimiento de la economía local para la generación de empleos, implementación de programas sociales con pleno respeto en los barrios, colonias y comunidades, y el impuso a las políticas públicas que tomen en cuenta a las y los jóvenes, respetando además a las mujeres.

“Desde este momento invito a la ciudadanía a trabajar juntos y luchar por un mejor San Cristóbal de las Casas; creemos que solo con la participación decidida, organizada y con firmeza podremos cambiar el destino y la historia de San Cristóbal”, dijo.

Por su parte, Cristóbal Solís, quien se inscribió como aspirante a la diputación local por el mismo municipio, precisó que los verdadero miembros de Morena están preparados para hacer frente a los malos gobernantes y a salir victoriosos del próximo proceso electoral, donde los chiapanecos tendrán la oportunidad de elegir, además del siguiente presidente de la República, diputados y senadores; al próximo gobernador de Chiapas, así como a los diputados locales y presidentes municipales.

“Aquí estamos para hacer frente al mal gobierno, para tratar de legislar a favor del pueblo y no de los gobernantes, esperamos que en el proceso salgamos victoriosos para demostrar un trabajo real y no discursos; no queremos el poder para servirnos, queremos servirle a la ciudadanía. No queremos más este sistema donde el poder pasa entre ellos mismos…”, expresó.

Finalmente, Carlos Herrera, fue claro en decir que Morena tiene con qué gobernar al país, a los estados y a los municipios, por lo que reprobó que muchos políticos vean a este instituto político como un espacio para alcanzar un puesto de elección popular.