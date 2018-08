Santos acaba con el Puebla

Cancha/Staff México, Torreón (05 agosto 2018)

Santos regresó a zona de clasificación al vencer 2-0 a un Puebla que no acaba de encontrar la regularidad en este torneo, donde sigue sin conocer la victoria fuera de casa.

El conjunto dirigido por Robert Dante Siboldi demostró que en casa todo le sale bien, ya que su equipo mantuvo el invicto y la iniciativa a lo largo de los 90 minutos, y de milagro el conjunto camotero no se llevó una goleada.

Julio Furch abrió el marcador al 33’, aprovechando un servicio que le envió Brian Lozano por la izquierda; primero remató con la cabeza, pero su disparo fue rechazado por el arquero Nicolas Vikonis, quien se lo volvió a dejar a modo para que nuevamente el argentino contrarrematara ahora con el pie.

Desde ese momento, los Guerreros impusieron condiciones, ya no le prestaron el balón a los poblanos, en dos ocasiones, se acercaron para ponerlos en aprietos, pero las llegadas de Osvaldo Martínez y Jonathan Rodríguez no prosperaron.

Al 51’, Emilio Orrantia puso el 2-0, luego de un pase de Furch, y con ese gol los laguneros prácticamente aniquilaron al conjunto de la Angelópolis, que no pudo levantarse para tratar de encontrar el empate.

Furch dejó escapar otras dos opciones y la defensa poblana tuvo que activarse para cerrar los espacios, ya que los pupilos de Siboldi no dejaban de ir al frente.

El técnico Enrique Meza intentó algunos ajustes tácticos, pero no le funcionaron, ya que no pudo contrarrestar la velocidad del cuadro santista por las bandas.

El cuadro de la Comarca llegó a 6 puntos, metiéndose en la sexta posición de la tabla general, mientras que Puebla se fue hasta el lugar 13 con 3 unidades.