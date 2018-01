Se acabó la magia, Ronaldinho se retira del futbol

Ciudad de México – Si bien no jugaba un partido oficial desde septiembre de 2015, Ronaldinho Gaúcho no había confirmado su retiro del futbol. El día finalmente llegó y su hermano, Roberto de Assis Moreira, aseguró que ya no se volverá a poner los botines a nivel profesional.

“No quiere jugar profesionalmente más, es lo que hemos hablado. Eso ya estaba definido. Faltaba solo confirmarlo. Él no juega desde hace tiempo”, dijo a Roberto, quien también es el representante de Dinho.

Durante los últimos dos años, el exjugador del Barcelona se había dedicado a participar en encuentros de carácter amistoso y con fines benéficos. Su última aparición en partido oficial fue con el Fluminense en la Serie A de Brasil el 26 de septiembre de 2015.

Ahora solo habrá que esperar las declaraciones del propio Dinho, quien se va del futbol tras ganar varios títulos y, sobre todo, enamorar a la afición con su juego vistoso.

Durante su carrera, que comenzó con su debut en el Gremio en 1998, el oriundo de Porto Alegre conquistó una Copa del Mundo, una Copa América, dos Ligas Españolas, una Serie A de Italia, una Champions League, una Copa Libertadores, dos Supercopas de España, entre otros galardones. Además, recibió el Balón de Oro en 2005.