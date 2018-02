Se activa Plan de Auxilio por sismo en Oaxaca

Agencias

Edificio derrumbado en la localidad de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Foto La JornadaOaxaca, Oa. El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa anunció que tras el sismo de 7.2 grados ocurrido a las 17 horas con 39 minutos de este viernes se procedió a aplicar el Plan Estatal de Auxilio a la Población en las diversas zonas del estado, principalmente en la región de la Costa, lo anterior debido a que el epicentro se reportó en el municipio de Pinotepa Nacional.

El ejecutivo estatal informó mediante su cuenta de la red social Twitter @AlejandroMurat que no se reporta la perdida de vidas humanas, además de que se realiza un monitoreo de la zona, además se ha iniciado con una evaluación de los daños provocados por este movimiento telúrico.

Por su parte, Heliodoro Díaz Ezcárraga, coordinador de Protección Civil Estatal refirió que hasta el momento no se han presentado daños mayores originados por este sismo, la zona de mayor percepción dijo fue Pinotepa Nacional y Jamiltepec donde se reporta caída de bardas.

El titular de la dependencia, indicó que se han establecido los protocolos de manera inmediata. Hasta el momento no se han presentado daños mayores por el movimiento telúrico de esta tarde.

La zona con mayor percepción fue Jamiltepec, donde se presenta caída de bardas y Pinotepa Nacional, donde se realiza el mayor monitoreo, al igual afectaciones y daños en las localidades de San José del Progreso y en la Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, en la región de la Costa.

En Santa María Chimalapas, se han presentado algunos daños a viviendas, en tanto Santo Domingo Ingenio, Juchitán, Santa María Xadani, Ixtaltepec y Unión Hidalgo se han reportado sin novedad.

En la zona de la Cuenca del Papaloapan y la Sierra Mazateca no se presentaron daños, materiales ni humanos, solo crisis nerviosas.

Hasta el momento se descarta la presencia de un tsunami en la zona y según datos de las autoridades suman 59 replicas por este fuerte sismo, por lo que se solicitó se tomen las medidas correspondientes.