Se acumula la basura en Oxchuc y podrían venir a tirarla en la entrada del Palacio de Gobierno de Chiapas

ASICh

En cualquier momento, habitantes de la cabecera municipal de Oxchuc podrían venir a tirar la basura acumulada durante varias semanas a la entrada del Palacio de Gobierno de Chiapas, por su tibia intervención del gobierno de Manuel Velasco Coello ante el actuar de la alcaldesa María Gloria Sánchez Gómez, sostuvo Gabriel Méndez López, de la Comisión por la Paz y Justicia de este municipio de la zona Altos de la entidad.

Aseguró que la cabecera municipal está llena de basura y sin agua potable, por estrategia de la señora, como él llama a María Gloria, por lo que en una próxima asamblea comunitaria, el sábado posiblemente determinen las acciones a realizar porque ya no aguantan más esta situación.

Un grupo de personas armadas al mando de la alcaldesa se mantiene parapetado a la altura del punto conocido como Rancho del Cura, para no permitir el paso al camión de basura cuando lleve los desechos al depósito o basurero.

Ante esta situación han pedido al gobierno del estado su intervención para que hablen con María Gloria y no obstruya también el abasto de agua a la cabecera municipal, toda vez que por su injerencia en la comunidad Independencia algunas familias cortaron la tubería que permitía el abasto del vital líquido a la cabecera municipal desde hace casi dos meses.

Por esa razón, se dispuso de pipas y camiones particulares para el acarreo de agua desde la comunidad El Corralito, pero la gente de María Gloria bloquean el paso.

Trata de asfixiarnos con la basura acumulada y en las calles y la falta de agua, lo cual genera problema de infección, por lo que están viendo lo que van a realizar porque están ante un posible problema de salud.

Méndez López indicó que la lucha social es una, pero el actuar de la señora es una forma de represión al pueblo que no la quiere como autoridad municipal, lo cual deriva en una irresponsabilidad de su parte y del gobierno del estado que permite siga haciendo de las suyas.

Asimismo, precisó que continúan con la caseta de cobro en la carretera San Cristóbal-Oxchuc- Ocosingo, a efecto de recolectar recursos para cubrir gastos de los servicios públicos municipales, sobre todo que no hay respuesta de parte del Congreso del Estado, al que se le solicitó crear una Delegación Municipal para ministrarles por esa vía los recursos públicos que le corresponden a las comunidades disidentes a María Gloria Sánchez.

También, para que las autoridades correspondientes den el seguimiento a la resolución del Tribunal Electoral referente a que se realicen elecciones por sistema normativos internos en el municipio de Oxchuc. ASICh