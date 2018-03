Se burló PC de nosotros: damnificados

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- A seis meses del sismo de 8.2 grados de Movimiento de Magnitud, con epicentro en Chiapas; el 60 por ciento de las familias afectadas, fueron abandonadas por el gobierno federal, estatal y municipal, quienes condenaron que se haya “politizado”.

En el caso de Tuxtla Gutiérrez, la zona centro, las viviendas fueron abandonadas, la mayoría de ellas, ahora está a la venta, se están vendiendo como terreno, pues quedaron imposibilitadas para ser habitadas, aún así, no han podido ser vendidas, lo que causa preocupación para ellos.

Germán Hernández, dio a conocer que su familia si vive en la casa que está en el lado oriente sur, barrio San Roque, esa casa se está hundiendo, no entienden como se está dando, hasta el momento hay temor, pero no tienen a donde ir, por eso solo se encomiendan a Dios.

Rosy Gutiérrez, indicó que está vendiendo la casa de sus padres, por las mismas condiciones, el techo de teja ya no existe, es una construcción de ladrillos, pero la vende al precio que se pueda, ya nadie quiere regresar, sobre todo porque pasaron la peor pesadilla con el temblor.

La señora Veronica de la quinta Poniente y primera Norte, lamentó que su casa ya no se pueda recuperar, pues ha sido de la familia y hoy han tenido que abandonarla, se intentó rescatarla, pero los daños fueron demasiados y se imposibiltó tal acción, comentó con tristeza.

Berenice Portillo, también dijo que tuvo que pagar la reconstrucción de su vivienda, porque el Ayuntamiento nunca acudió a apoyarla, entregó la documentación y salieron con que habían extraviado sus fotos, el folio estaba repetido y para ello le hicieron firmar, por lo que piensa que el dinero si fue cobrado pero no entregado a su persona.

En el barrio La Lomita y Niño de Atocha, la familia de Esther Nuñez indicó que en efecto, Protección Civil municipal, solo llega a hacer protagonismo, pues se toman la foto y luego se retiran sin dar apoyo alguno, eso les molesta, porque sienten que se burlan de ellos.