Se calienta nuevo conflicto en Chamula, por imposición de candidatos

Félix Camas

San Juan Chamula.- Un conflicto social se podría desatar nuevamente en este municipio, debido a que las autoridades electorales y los partidos políticos no están respetando los acuerdos que por usos y costumbres lograron el 25 de enero mediante un plebiscito, donde Sebastián Collazo Díaz resultó electo para la Diputación Federal por el V Distrito respaldado por todos los municipios que componen esta circunscripción.

Asimismo, está siendo relegado de la candidatura a diputado local, Fortunato Hernández Gómez, cuando ambos cuentan con el respaldo de las 156 comunidades y otros municipios que conforman sus respectivos distritos, por lo que advirtieron se encuentra en puerta un nuevo conflicto social.

Sebastián Collazo dijo que la campaña a la diputación federal ya debió haber comenzado, pero como quieren poner al dirigente del partido local, Podemos Mover a Chiapas, Enoc Hernández Cruz, el proceso se ve entorpecido, por lo que llamó a respetar los usos y costumbres y el Partido Revolucionario Institucional vaya solo, sin coalición con otros institutos políticos.

“Acá en Chamula respetamos y apoyamos incondicionalmente a Roberto Albores Gleasson, pero son otros actores los que están intentando entorpecer nuestro proceso, nosotros estamos con nuestro candidato al gobierno del estado, es un proyecto al que respaldamos y estamos seguros el PRI recuperará la gubernatura, es más, pudo ir solo, no necesitamos de otros partidos”, sentenció.

Por su parte, Fortunato Hernández lamentó que este martes hayan inscrito como candidatos a Enoc Hernández Cruz a la Diputación Federal y para la local, al actual presidente del Concejo Municipal, Mario Sántiz Gómez, “el pueblo no se va dejar, les damos unas horas para que rectifiquen, porque vamos a defender la decisión de nuestro plebiscito, no vamos a permitir imposiciones”.

“El plebiscito es algo sagrado, es donde se reúnen todas las comunidades y donde los agentes sellan y firman documentación de este instituto político, por lo que advirtió que de no ser respetado provocarían un estallido social en Chamula”.

“Tengo un respaldo distrital al igual como lo tiene mi candidato a Diputado federal, entregamos la documentación en tiempo y forma, todo lo entregue en el partido y tengo un acuse de recibido donde indican que entregue todo, donde dice que no falta nada, no sé qué está pasando que no me dan mi registro, me ponen trabas, el respaldo del pueblo lo tengo, sabemos que Mario Sántiz va por el Verde, por eso se aprovecha de la coalición, pero nosotros queremos decir no a la coalición y vamos solos como el PRI”.

Finalmente, antes de marchar por las calles del municipio, advirtieron que de no ser respetados como candidatos, estarían rompiendo la coalición e ir solos a las elecciones del 1 de julio, porque el pueblo de San Juan Chamula se encuentra molesto y podría haber un estallido social, “impusieron al presidente de Chamula porque maneja recursos económicos, manejó a la gente, fue impuesto”.