Se compromete Aguilar Bodegas a crear empleos para evitar fuga de talentos

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 17 de mayo.- El candidato de la alianza Por Chiapas al Frente, José Antonio Aguilar Bodegas, se comprometió a impulsar programas para la creación de empleos para los jóvenes chiapanecos y así evitar que migren hacia otros estados del país o al extranjero en busca de oportunidades.

Ante ello, comprometió un gobierno que impulsará la creación de empleos y bienestar para todos los chiapanecos. “Queremos un Chiapas en donde los jóvenes no tengan que buscar a donde irse, las mujeres sean respetadas y los niños bien atendidos”.

Asimismo aseguró que se va a acercar la educación en línea hacia las comunidades rurales y proporcionar el servicio de internet gratuito en todos los lugares públicos, ya que el uso de las tecnologías de la comunicación es fundamental para el desarrollo integral.

En ese sentido, explicó que el candidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, es un impulsor de las tecnologías que pueden utilizarse para incrementar la producción en el campo, en la educación y en la salud.

Aguilar Bodegas sostuvo que hay muchas razones para cambiar y por ello, se requiere de un gobierno que sepa lo que tiene que hacer en el campo, darle valor agregado a los productos, que ponga orden y la ley se respete.

Reiteró que en los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, existen candidatos comprometidos con México y con Chiapas, por lo que pidió a los ciudadanos darles su voto de confianza el 1 de julio.

Los convocó a no dejarse amedrentar con que les van a quitar los programas sociales toda vez que esos están garantizados. “Luchemos porque tengamos en Chiapas un gobierno que a los productores les de la semilla, el fertilizante y la capacitación para producir; que a les empresas les dé el apoyo para crecer y contraten a los jóvenes y no tengan la necesidad de irse del estado”.

“Tenemos el compromiso y la decisión de desarrollar a Chiapas, de rescatar su naturales y de volver a que sea un estado de los primeros lugares en producción, no del rezago y la pobreza”, apuntó Aguilar Bodegas.