SE con más funcionarios fuera

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El gobernador Manuel Velasco Coello, ha realizado por año un cambio en la Secretaría de Educación, sin los resultados deseados y por el contrario ha traído como consecuencia la destrucción de la dependencia y movilizaciones imnumerables.

Ricardo Aguilar Gordillo fue uno de los que menos actúo en beneficio de la educación, aunque es el que más tiempo ha estado, se le sindicó de provocar bloqueos y tomas de oficinas, de la muerte de algunos maestros en las movilizaciones y un paro de más de cien días.

Sonia Rincón Chanona, sacó a flote un fraude multimillonario que no pudo comprobar su antecesor y esto molestó al gobierno de Chiapas, por lo que en poco tiempo le pidió su renuncia, aunque había iniciado a poner orden y evitar que se incrementara el número de aviadores y asesores.

Roberto Domínguez Castellanos, logró negociar con el Sindicato magisterial, sin embargo la presión fue mayor, al grado de desaparecer las becas que estaban destinados a estudiantes, fue para hijos de funcionarios, lo que causó otra ruptura entre el funcionario y Velasco Coello.

El actual Secretario de Educación, Eduardo Campos Martínez, también ha sido señalado y se le acusa de haber causado el incendio de todo el historial en la Sub Secretaría de Educación, por lo tanto, su llegada no solo no es fortuita, sino cuestionada por parte del magisterio.

El nuevo Secretario de Educación agradeció la confianza del Gobernador del Estado al nombrarlo en esta encomienda, por lo que reiteró el compromiso de trabajar con total coordinación con la Secretaría de Educación Pública para fortalecer los servicios educativos en la entidad, para lo cual también sumará esfuerzos con los maestros y padres de familia.

Campos Martínez agregó que el impulso a la educación que encabeza el mandatario estatal seguirá multiplicándose para llegar a quienes más lo necesitan y puedan forjar un futuro con mayores oportunidades, especialmente a los habitantes de nuestros pueblos y culturas indígenas, a quienes dedicará su mayor atención.

En tanto que el Secretario General de Gobierno agradeció a lealtad, el compromiso y esfuerzo del ingeniero Roberto Domínguez Castellanos, quien cumplió a cabalidad esta encomienda, por lo que deseó el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que habrá de iniciar.