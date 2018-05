Se cumplen 2 meses sin edil en TG

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – A unas horas de que se cumpla los dos meses de que el ayuntamiento no cuenta con presidente municipal, la regidora Victoria Isabel Rincón Carillo, anunció que este lunes se tomarán medidas para que la ciudadanía no siga en esta situación.

No es un asunto de partidos, ni de personas; es un problema que se tiene que atender y evitar que se dé problemas para con el pueblo de Tuxtla dijo en entrevista, lo que es necesario es que haya una cabeza y dar instrucciones correctas a los funcionarios municipales.

Sin dar nombres, dijo que ha recibido señalamientos que algunos están intentando trabajar en las campañas electorales, lo cual está lejos de su verdadera intención de servicio a la sociedad, por la cual fueron contratados, en esta administración que aún no concluye.

Los funcionarios no están trabajando, no están atendiendo el llamado de los regidores, lo cual es grave; lo que ahora preocupa es que la sociedad demanda solución y no es posible; insistió en que se tomarán medidas este lunes, para poder cerrar un ciclo de problemas al interior del cabildo.

Fernando Castellanos, es ahora el candidato al gobierno del Estado, por lo tanto, se hace imprescindible que se cuenta ya con un nuevo presidente municipal, que sustituya al que pidió licencia de 160 días, mismo que podría concluir hasta el mes de septiembre, pero ahora si es necesario contar con alguien.

Recordó que se nombró a Carlos Molano, sin embargo, no ha podido tomar posesión del cargo, a pesar de que fue el cabildo que le dio la confianza para que dirigiera los destinos de la capital, por lo que ahora si esperan se cumpla, ante la ya campaña de quien fuera edil de la ciudad.