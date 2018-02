Se deben redoblar esfuerzos en materia de prevención del delito: Llaven Abarca

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – “El trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la participación de la ciudadanía involucrada en temas de prevención y seguridad, permite nuevamente que la organización ciudadana Semáforo Delictivo, coloque en el cierre del año 2017, ha Chiapas como uno de los estados más seguros de México”, señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca.

Ante este panorama, dijo, se deben redoblar las acciones que hasta ahora han dado buenos resultados, ya que de acuerdo a datos de esta organización ciudadana, de enero a diciembre del 2017, Chiapas se colocó con la segunda tasa más baja del país en delitos de alto impacto y como uno de los cuatro estados que no registran ni una sola alerta delictiva durante este periodo, además de ubicarse de manera sustancial, por debajo de la media nacional, en el análisis de los tres tipos de robo con mayor impacto social, como lo son el robo de vehículos, a casa habitación y a comercio.

Por ello la instrucción del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, es no bajar la guardia y no confiarse en las cifras, para así seguir trabajando en prevenir los delitos abordándolos desde las causas sociales y los factores de riesgo que propician estas situaciones.

El éxito de los resultados positivos que desde hace cinco años señalan a Chiapas como una de las entidades más seguridad, sin duda es el enfoque de prevención social en las políticas de seguridad pública, ya que promueve cambios socioculturales para generar entornos más seguros y propicios para vivir libre de violencia, enfatizó Llaven Abarca.

Por lo que reafirmó el compromiso del actual gobierno en materia de seguridad, bajo un esquema de seguridad ciudadana con participación multisectorial y exhortó a la población a seguir denunciando cualquier expresión delictiva por mínima que parezca y al personal a su cargo a realizar un trabajo arduo en beneficio de la ciudadana, ya que dijo, “aunque son cifras buenas, no debemos descansar y es necesario mejorar los índices de estos resultados”.

Finalmente, es importante señalar que las cifras del organismo Observatorio Nacional Ciudadano y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a estado como el tercer estado con menos delitos durante el 2017 y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, por segundo año consecutivo, posiciona a la entidad con el menor índice de delitos por cada 100 mil habitantes.