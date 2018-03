Se declara en alerta la Alianza del Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas para evitar concesionamiento amañado

ASICh

Los transportistas socios de la Alianza del Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas dieron la bienvenida a Bersaín Miranda Borraz y Franklín Herrera Soriano, tras haber alcanzado su libertad después de más de un año, por la lucha que encabezaron porque en Chiapas se ponga orden en el sector.

En asamblea general, encabezada por el nuevo presidente de la organización, Jesús García de León y el vicepresidente Antonio Aguilar Limón, acordaron mantenerse en estado de alerta para que no se vayan a dar concesiones de manera amañada. Una comisión irá el martes de esta semana a sumarse al paro de transportistas en Tabasco. En el proceso electoral apoyarán al proyecto que se comprometa a respetar al gremio y la ley del transporte, así como atender las necesidades del sector.

En un ambiente de júbilo, Aguilar Limón destacó que el nombramiento de Bersaín Miranda Borraz como dirigente del Movimiento Nacional Taxista y Transporte en General, AC viene a fortalecer más a la Alianza en la entidad, por lo que desde ahora el trato de la autoridad ha cambiado con esta organización después que no pudo desaparecerla, y saben que ahora tienen que tratar con nosotros.

Dio la bienvenida no solo a los dos dirigentes en libertad, sino también a algunos de sus compañeros que por temor a lo que estaba sucediendo se habían ido. Solamente no regresarán aquellos que hayan hecho negocios por encima de los intereses del transporte.

En cuanto a lo que deberán hacer en el proceso electoral, pidió que vayan a las bases y le informen que van apoyar al proyecto que se comprometa a acabar con el desorden que hay en el transporte. Hasta estos momentos no hay compromiso con nadie.

Destacó que producto de la lucha de la Alianza del Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas se ha logrado mayor apertura con las autoridades.

Como gremio incidieron en modificaciones a la ley en la materia, donde se permite ahora que en el Consejo Estatal del Transporte las organizaciones tengan voz y votos, y se logró incidir para que se instalen los consejos municipales del transporte.

La autoridad hoy sabe que somos la organización que defiende a los socios transportistas sin lesionar los intereses de la población usuaria, tope hasta donde tope, puntualizó. ASICh