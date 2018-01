SE, el calvario de sus trabajadores

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Maestros interinos se manifestaron en un plantón en las afueras de la Secretaría de Educación (SE), en espera de que las autoridades educativas les paguen los salarios atrasados desde el 2017 en algunos casos, dieron a conocer.

Es un abuso, pero también es una acción que no ayuda en nada a mejorar las condiciones económicas de los trabajadores ni a mejorar la calidad educativa que tanto buscó Aurelio Nuño, al estar al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con todo el apoyo gubernamental.

Los inconformes indicaron que solo en la capital son 250 mentores, pero que son más de mil en total, cada uno se refugia en sus familiares para poder sobrevivir, ellos tienen el interés de demandar al gobernador y al Secretario, pero les dicen que eso no podrá ser, ya que ellos tienen el poder ahora.

Otros más, dicen que esperaron tanto tiempo, porque se les ofrecía el pago en dos meses o tres según el caso, así los entretenían, hasta que esto estalló y decidieron organizarse y pasar a manifestarse para que las autoridades les de verguenza y se les caiga el circo.

La mayoría en tono molesto, siempre protestaron por la forma en que se han burlado de ellos tanto el actual como todos los secretarios de educación que han estado al frente de la dependencia estatal, incluyendo al gobernador Manuel Velasco, mismo que ha sido el principal enemigo dijeron.

Por otro lado Jubilados y pensionados pertenecientes al magisterio y burocracia estatal, se reunieron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar formal denuncia en contra de director del ISSTECH, Eduardo Thomas Ulloa, por no cumplir con las demandas en el reembolso de sus prestaciones y por la escasez de medicamentos.

