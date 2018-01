Se enfrentan Piratas y concesionados

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Transportistas piratas y concesionados piden al gobierno del Estado actuar, unos para que entregue juego de placas y otros para que sancione a los primeros, esto ha causado enfrentamientos y afectaciones a los usuarios del transporte público.

En uno de los casos, acusaron al dirigente Jaime Pérez Velázquez, quien ha estado pidiendo dinero para entregarlo según la versión de los conductores, dicho recurso a los funcionarios del gobierno, para que todos trabajen sin problema alguno, en particular determinados grupos asociados.

Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, son los municipios donde más piratas se han presentado, incluso calificaron al grupo MOCRI de ser uno de los ahora que están siendo apoyados directamente por el gobernador Manuel Velasco Coello, a cambio del voto para el proceso electoral venidero.

En el caso de la perla del soconusco los transportistas confirmaron que los falsos concesionarios de la empresa Soconusco y Chicharras, son los mismos que en un primero momento vendieron las placas para luego a base de actos vandálicos, despojarlas a quienes las compraron en forma correcta y con buenas intenciones.

Indicaron que con el aval del ex delegado del transporte Noé Pinto Pinto y Abraham Téllez Romero, “los tranzas y falsos transportistas de Chicharras y Soconusco dirigidos por el Jaime Pérez, despojaron a más de 60 personas de las placas que en un primer momento les vendieron”.

Sin embargo, el caso de la Frailesca, es otro de los puntos donde se está acrecentado el pirataje, no solo con los taxis y combis, sino también a través de moto taxis, en este como en otros municipios, entre ellos Acala y Chiapa de Corzo, otorgados para que voten y apoyen a candidatos. Quienes promovieron ante la SCJN fueron el Partido del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD) afirmando que los diputados violaron la veda electoral, es de mencionar que en el caso del primer partido, este no tiene presencia en Chiapas y perdió su registro como Instituto Político.