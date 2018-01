Se hunde la UNACH

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), fue denunciada por alumnos de la Licenciatura en Danza, quienes no cuentan con instalaciones adecuadas para su desarrollo académico, sin infraestructura acorde a los requerimientos de una Licenciatura en Artes Escénicas.

Toda vez que se requieren de instalaciones especiales, sobre todo para la práctica profesional de esta disciplina, por los desplazamientos espaciales que requieren ejecutar los alumnos, y es que el actual inmueble es una residencia ya que cuenta con alberca, cancha de frontenis y aún con adecuaciones hechas no logra reunir las condiciones mínimas de desarrollo académico.

Pese a esto, la coordinadora General del Centro, Aurora Oliva Quiñones, busca acreditar la Licenciatura en Danza, sabiendo que no cuenta con los requerimientos necesarios en infraestructura, aún y cuando la plantilla docente sea la más adecuada.

Aunado a ello, también busca desaparecer al Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Chiapas que tiene 43 años de trayectoria representando a la máxima casa de estudios en diferentes escenarios locales, nacionales e internacionales, por lo que Oliva Quiñones, ha creado su propia compañía de danza.

Y es que ha tratado de hostigarlos mediante la cancelación de eventos, ante el argumento de que no existen recursos para las presentaciones que le son solicitadas a uno de los ballets más importantes de Chiapas.

Por lo que los denunciantes se hacen las siguientes preguntas ¿Cómo se logrará una acreditación ante las instancias correspondientes en esas condiciones, aun cuando se cuenten con los mejores docentes? ¿Qué opinión tienen estos docentes de las condiciones en las que se encuentra la infraestructura, si consideramos que vienen de una de las instituciones más importantes del país en materia artístico cultural? La pregunta obligada: ¿Quién autorizó el uso de ese inmueble para el desarrollo de una actividad importante para el desarrollo cultural de nuestro Estado?

Ante lo cual solicitan al rector, Carlos Eugenio Ruiz, atender esta situación por la que atraviesa la Licenciatura en Danza del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura de esa máxima casa de estudios para continuar con una oferta educativa de calidad y llevar a más lugares la riqueza de los bailes folklóricos de la entidad a través del Ballet de la UNACH.