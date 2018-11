SE llama al magisterio a detener bloqueos

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 4 de noviembre (El Estado).-Eduardo Campos Martínez, titular de la Secretaría de Educación (SE) en el estado, consideró que no hay razón para que el magisterio realice los bloqueos que advirtieron para distintos municipios a partir de este lunes.

A través de un comunicado, el funcionario destacó que la dependencia ha atendido las demandas del gremio, y las que están en proceso avanzan de manera positiva; incluso, destacó que, a través de un diálogo respetuoso y directo, la Secretaría de Educación ha dado respuesta a los docentes.

“Por lo que no es necesario afectar el derecho a recibir clases de la niñez y juventud chiapaneca”, enfatizó.

Campos, reiteró que las demandas del magisterio son de carácter federal, so obstante, la dependencia estatal ha dado seguimiento a los compromisos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (Segob) hicieron con los maestros chiapanecos desde el 2015.

Por esta razón, exhortó a los docentes a no suspender clases, que uno de los retos de Chiapas es combatir el rezago que existe en el ámbito educativo.

“El 100 por ciento de los compromisos y pendientes que se tienen con el gremio magisterial que hoy los tienen fuera de las aulas, es de índole federal, nosotros como Gobierno del Estado hemos dado seguimiento puntual pero no han avanzado como quisiéramos. Los compromisos que le han correspondido al Gobierno del Estado han sido cumplidos en su totalidad”, concluyó.