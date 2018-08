Se manifiestan trabajadores de la Clínica del ISSSTE SCLC

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Trabajadores de la Clínica Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) se manifestaron a las afueras del edificio, para declarar que se encuentran trabajando bajo protesta ante las condiciones precarias en las que se encuentran trabajando, lo cual ha causado negligencias médicas.

Los inconformes dijeron que para solidarizarse con sus compañeros de Tapachula decidieron trabajar bajo protesta para exigir la salida del delegado del Issste en Chiapas, Rafael Ceballos Cancino y del director de la clínica en San Cristóbal, Sergio Alejandro Gutiérrez López, quien llegó el 12 de junio de este año y el día 27 la clínica fue señalada de la muerte de un adulto mayor, por negligencia médica.

Al respecto, Mónica Ramos, trabajadora de la institución, señaló que sus demandas son básicamente insumos, personal, más presupuesto y que a sus compañeros de bolsa de trabajo, les paguen, ya que desde hace dos meses y medio no han recibido su sueldo.

“Hacemos esto pensando en los pacientes, ya que no estamos dando un buen servicio y hay muchas negligencias; además de que el delegado se está llevando las plazas de acá, para dar base a familiares y amigos, a su equipo de trabajo, pedimos también que cesen los despidos injustificados, ya que quienes han sido corridos trabajaron con empeño y es justo que los reubiquen”.

Detalló que el delegado Ceballos Cancino se ha llevado en total 8 plazas de la Clínica en San Cristóbal, las cuales desahogarían el rezago administrativo y médico que tenemos, “por eso le pedimos a los jubilados, a los pensionados y a los derechohabientes activos a que se unan a esta lucha, porque el beneficio es para ellos”.

Asimismo, otros trabajadores denunciaron al jefe de enfermeros, Josúe Hernández Jiménez, quien trata al personal de forma agresiva, “le ha faltado al respeto a doña Mechita, que está en la lavandería, a todos, ya no queremos a este tipo nefasto, le dieron plaza en Tuxtla y sigue comisionado acá, que se largue ya no lo queremos acá”.

Finalmente, doña Mechita encargada de la lavandería denunció también que su área de trabajo es inoperante debido a que no cuenta con las condiciones para desempeñar su trabajo, “las lavadoras no sirven y eso no es bueno, la ropa mal lavada puede generar infecciones entre los pacientes, pero ni eso han podido atender”.