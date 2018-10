Se muere la venta de Cempasúchil

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Ante la disminución de costumbres y nuevas costumbres en las celebraciones de muertos de este 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, la venta de cempasúchil ha tenido en los últimos años, una disminución en su producción, sobre todo en la capital y algunas zonas como la Costa, Altos y Centro.

Incluso se habla que el ramo de esta flor amarilla, podría ser más barata en este año que el anterior, precisamente por las condiciones de la merma en cuanto a la venta dentro de los mercados públicos y en las afueras de los panteones de los municipios que se hace referencia, para el arreglo de las tumbas.

La flor está siendo sustituida por flores de papel o de tela, que perdura y no presenta problema con los olores y tampoco representa un criadero de larvas de zancudos, además de ello, se tiene previsto la acción de poder considerar que estos solo se colocan una sola vez y no hay necesidad de que esté cambiando.

Los indígenas que traen la flor, precisan que para esta temporada de “Día de Muertos” los productores pondrán en el mercado alrededor de 8 mil macetas en dos variedades como es el cempasúchil bombón y el cempasúchil cremolito, cuando en el año 2016 se tuvo una producción de 5 veces más.

Mientras que el precio al productor se mantiene desde el año 2013 en 10 pesos por ramo, en el mercado público es colocado por el intermediario hasta en 35 pesos el ramo, sin embargo es posible que las cosas mejoren, si no hay otras flores, que también son típicas, como la nube, el clavel, la palma, gladiola y desde luego el ciprés.

También dieron a conocer, que hay un desprecio hacia los floricultores, no tienen ningún incentivo del gobierno del estado o de los ayuntamientos, por el contrario, se les cobra una cuota si bien es cierto módica, para poder estar en las calles que se cierran para la venta de sus productos.