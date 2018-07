Se necesita más donadores de sangre

Hugo Hernández/Noticias Primer Plano

Cada año se incrementan los donantes altruistas en nuestro país, siendo todavía un número muy bajo, esto en comparación con países donde casi el 100% son altruistas.

De todas las donaciones de sangre que el Hospital de Especialidades Pediatricas recibe, solo el 3% es donada voluntariamente por la población chiapaneca, lo cual genera ser un estado no altruista

Sonia del Rocío López Velasco responsable del banco de sangre de Hospital de Especialidades Pediatricas, informó que un donador altruista se refiere a toda persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos, para uso terapéutico sin esperar nada a cambio, por lo que el numero de personas que contribuyen es bajo.

Comentó que la mayor parte de los donadores son llamados por reposición, esto quiere decir que los familiares de las personas internadas dentro del hospital, acuden a donar las unidades necesarias.

Sin embargo esté hospital recibe a pacientes de todo el estado, por lo que muchas veces no tienen a su familia cerca y no cuentan con el sustento económico para poder trasladarse a la capital y realizar las donaciones, dejando a las personas internadas sin unidades de sangre.

“Dentro del hospital existen muchas familias que necesitan la donación, las cuales esperan las labores altruistas de la población para reponer las unidades que les fueron prestadas para la operación de su familiar” expresó.

Mencionó que en cada persona se extrae 450 mililitros de sangre, lo cual no afecta la integridad del donador, por ello se solicita un peso mínimo de 52 kilogramos para no afectar el volumen sanguíneo total de la persona.

“La donación no produce ningún riesgo para la salud del donante, todo el material empleado es nuevo, no produce variaciones en su peso y el proceso de donación es muy ágil, tardando aproximadamente 20 min”.

Para ser donador de sangre voluntario, antes se analiza y se estudia el fluido con tecnología de punta, realizándole pruebas para la detección de enfermedades transmisibles como el virus del SIDA, Hepatitis C, Hepatitis B y sífilis, proceso que permite al mismo tiempo conocer el estado de salud del candidato.

Además, indicó que la sangre es un tejido que sólo se obtiene a través de la donación, por lo que su producción es indispensable, ya que es utilizada para reponerse en pérdidas agudas, como son los accidentes y procesos quirúrgicos donde hay pérdida de componentes sanguíneos, glóbulos rojos o plaquetas.

Asimismo se necesita para proporcionar los componentes necesarios en aquellas enfermedades que atacan la medula ósea, siendo la sangre un elemento indispensable para la vida, precisó López Velasco.

Por otro lado, donadores voluntarios que se encontraban en el hospital, externaron que la labor altruista que ellos realizan, les deja una satisfacción al saber que están contribuyendo a salvar vidas de los niños internados en este hospital.

Si bien es cierto cada año se incrementan los donantes altruistas en nuestro país, siendo todavía un número muy bajo, en comparación con países donde casi el 100% son altruistas, es por esto que la responsable del banco de sangre de Hospital de Especialidades Pediatricas Sonia del Rocío López Velasco hizo un llamado a toda la población, a incluirse dentro de la donación altruista contribuyendo a una de las necesidades del entorno, comunidad y país.