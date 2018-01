Se niega presidente verde a pagar a transportistas de carga

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 11 de enero de 2018 (muralchiapas.com).- Transportistas de carga acusaron al presidente municipal de la capital que inspira y aspirante a suceder a Manuel Velasco Coello, el Gobernador más joven de México, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, de negarse a pagar lo que les debe por concepto de servicios prestados en la emergencia cuando PROACTIVA/VEOLIA dejó se recoger la basura hace ocho meses en la ciudad segura.

A ocho meses que 25 transportistas de carga atendieran el llamado de Castellanos para que recolectaran la basura que la empresa no quiso recoger, solo les da evasiva eludiendo su responsabilidad, denunciaron.

“12 o 14 organizaciones manifestaron su repudio al actuar del ayuntamiento de Tuxtla porque no les paga desde más de un año trabajos que les pidió en una emergencia, sucede cuando Proactiva dejo tirada la basura el presidente municipal solicitó el apoyo a los transportistas de volteo; ellos no querían porque igual Yassir los dejo colgado, Juan Sabines los dejo colgado y tenían mucha desconfianza”.

“A estos a 25 hay un promedio como de 7 millones de pesos, pero también en las obras de las calles que se empezó una calle por un día hay empresas que le deben a los transportistas y que no les han pagado, eso no lo tenemos registrados”, detalló.

Durante el mes se le hizo llegar al alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, una misiva para que atienda el caso, esto con el fin de evitar conflictos en la capital.

“Le hicimos llegar al presidente municipal un sobre lacrado, esa posición y que nos diga cómo le ayudamos, porque no queremos conflicto, pero también la gente dice que si el señor dice que se va a un cargo de elección popular, pues ahora que vea cómo porque si no supo cumplir, o no ha cumplido con este sector en este momento, como va ir a ofrecer si no cumplió”, puntualizó.

Asimismo, agregan que la deuda del municipio con el sector transportista es más amplio, ya que durante los dos años de gobierno el agremiado a la alianza ha realizado trabajos de limpia en diferentes afluentes sin cobrar.

“Para la limpieza de la ciudad, para el descacharramiento cuando el problema del zika, del chikungunya también estuvieron los camiones, para el desazolve del río Sabinal, cuando fue el desborde del Arroyo San Roque, que hubo afectaciones estuvieron ahí los compañeros. Ni un funcionario de ningún nivel del municipio les quiera resolver”, señalaron.

Por ello, refieren que el presidente capitalino debe ser más sensato y ser firme con los funcionarios de su gabinete que no han colaborado de la mejor forma, “esperemos que el presidente municipal sea sensato y que ya dé un manazo, responsabilice a quién de sus funcionarios tiene que hacer frente a esto, pero deben de pagar”.