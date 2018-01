Se plantan campesinos de la UNTA en el centro de Tuxtla, exigen libertad de indígena preso

Rodolfo Flores/Agencia ReporteCiudadano

3 de enero del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Tal como lo habían anunciado cientos de campesinos de diferentes partes del estado pertenecientes a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) arribaron a la capital chiapaneca para iniciar un plantón indefinido en el centro de Tuxtla.

La jornada de lucha encabezada por la UNTA en conjunto con el Movimiento Social por la Tierra dio inicio éste martes con bloqueos en diferentes partes de la entidad, sin embargo fue un acuerdo realizar una marcha y plantarse de manera indefinida en la entrada de palacio de gobierno a partir de éste miércoles.

El numeroso contingente partió de San Cristóbal de Las Casas y arribó cerca del medio día a la capital chiapaneca donde partieron de la entrada oriente hacia el centro de la ciudad encabezados por el líder nacional de la UNTA, Álvaro López Ríos.

El líder nacional manifestó que las movilizaciones tienen como fin principal, la liberación de Reynaldo Gómez Gómez, transportistas que fuera detenido de manera arbitraria.

“En Chiapas la ley se utiliza de manera facciosa, para inventar delitos a los líderes de organizaciones y campesinos. No es posible que a nuestro compañero se le fabriquen tantos delitos, que se ensañen tanto con él”, señaló.

Adelantó que éste mismo día la Secretaría de Gobierno tendría una respuesta respecto a la libertar de Reynado Gómez, por lo que se acordó levantar los siete bloqueos carreteros que se implementaron el día martes.

Sin embargo sentenció que de no haber una respuesta positiva tomarán acciones contundentes “Si es una tomada de pelo generaremos un estado de agitación general, se sumarán cincuenta mil untistas de todo el país que arribarían a Chiapas para movilizarse , si no se cumple la petición, si no se hace justicia en el caso”.