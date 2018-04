Se plantan en oficinas del secretario de Salud

ASICh

Tal como lo anunciaron, personal de Prospera en Salud se plantaron en la sala de espera de las oficinas del secretario de Salud en Chiapas, para tratar de ser recibidos y les paguen el adeudo del bono sexenal 2017, equivalente a diez mil pesos para cada uno de los más de 300 trabajadores en la entidad.

Sin querer revelar sus nombres por temor a represalias, aun cuando ya se habían anunciado con la secretaria de la oficina, aseguraron que son trabajadores con tres a 15 años, por lo que cada año les han otorgado dicho bono.

En el actual gobierno no les han dicho que no, pero no les dicen cuándo, solamente los traen fecha tras fecha para llamadas sin respuestas positivas, pero nunca se habían manifestado ni pacíficamente, no habían abandonado el trabajo conscientes que la población necesita la atención de médicos, psicólogos, nutriólogos e ingenieros en informática.

Pero, ahora decidieron manifestarse porque no les han dado el bono, por lo que este lunes llegaron para tratar de hablar con las autoridades, sobre todo que las primas vacacionales y aguinaldo le son cotizadas conforme a una categoría más baja.

Explicaron que Prospera en Salud es un componente, por lo que el personal que ahora reclama el bono atiende en el primer nivel de atención a todas las familias que cuentan con Prospera, reforzando los servicios médicos primarios.

Dado que en los últimos nueve años no les han negado el bono anual, estos trabajadores no tienen claro lo que procedería en caso que ahora les digan que definitivamente no hay.

Asimismo, anotaron que en Salud se ha ido dando formalizando la relación laboral de este personal, pero solamente avanzan los recomendados, los que tienen familiares en el sector o en sindicatos.