Se pronuncian Abejas contra proyecto hidroeléctrico y no creen en AMLO

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, se pronunciaron en contra del proyecto hidroeléctrico que pretenden construir en las localidades de Loma Bonita y Las Nubes del municipio de Maravilla Tenejapa.

Esta denuncia se une a la hecha por la Parroquia de San Juan Bautista de Nuevo San Juan Chamula, en el municipio de Las Margaritas, que está en contra del “Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable Santo Domingo”.

En un comunicado de prensa, Las Abejas detallan que ese proyecto afectará a las comunidades y gran parte de las reservas ecológicas de la región, “tenemos que estar bien despiertos, aunque no es nada nuevo las privatizaciones de las riquezas de nuestra madre tierra, ahora, son cada vez más peores, si no hacemos nada pronto y serio, no seremos nada”.

“No creemos en que nadie viene a salvarnos, ni un nuevo gobierno que engañó a la gente con su discurso, por el bien de todos, primero los pobres, porque, después de que lo dejó ganar la mafia política, él solito se fue destapando que su gobierno como sus antecesores, estará al servicio de los poderosos y ricos de México quienes siempre nos han explotado y tratado como extranjeros en nuestra propia nación”.

Aseguraron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estará al servicio del gobierno gringo, al sistema capitalista “de muerte que nos ha discriminado, despreciado, saqueado y masacrado en la historia de nuestro México”.

“Ante esta realidad que nos aqueja, les decimos a las mujeres y hombres conscientes del mundo, tenemos que unirnos, hay que sacar nuestras fuerzas para ponernos de pie y seguir nuestra lucha. No nos desmayemos, no olvidemos que la organización y la unidad, son elementos importantes para acaban con el sistema de muerte”.

Finalmente, dijeron solidarizarse con la Coordinación Diocesana de Derechos Humanos que atienden a las parroquias de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que se manifestaron este 13 de agosto, juntando 40 mil 400 firmas para rechazar rotundamente los Decretos de Reservas del Agua para Uso público-urbano, ambiental y generación de energía eléctrica, “que el mal gobierno de Peña Nieto, el pasado 6 de junio de este año, firmó varios decretos para así privatizar el agua”.