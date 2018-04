Se reconoce superada la Secretaría de Transportes por organizaciones que generan transporte irregular

ASICh

Alvaro Robles Cameras, secretario de Transportes en Chiapas, sostuvo que esta dependencia estatal no tiene recursos materiales ni de seguridad para meter al orden a organizaciones como el MOCRI que genera transporte irregular.

De igual manera, dijo que la corrupción es lo que hace posible que se tenga pirataje en el sector, con la complicidad de los transportistas, usuarios y las autoridades.

En conferencia de prensa, luego de haber comparecido ante la comisión de Movilidad y Transportes del Congreso del Estado, como parte de la Glosa del V Informe de Gobierno, el funcionario fue cuestionado, entre otras cosas, por qué se permite que generen el transporte irregular organizaciones como la MOCRI, la cual tienen su parada atrás del Palacio de Gobierno sin que le hagan nada.

Francamente, sostuvo, combatimos la irregularidad del transporte con las escasas herramientas que tenemos, con la falta de armas, solo hacemos actos administrativos, por lo que no hay manera de enfrentar a una organización que defiende con palos y piedras cada unidad que se les quiere detener.

Enfático dijo que el tema de la MOCRI les preocupa sobremanera, por lo que lo han elevado a la Fiscalía General, en donde están teniendo reuniones con ellos, quienes están afectando los intereses de auténticos transportistas concesionados, ponen en duda el trabajo de la ST y sugieren la complicidad con las autoridades.

Anotó que en el problema del transporte irregular nos encontramos con un problema de corrupción de parte de las autoridades, transportistas y hasta de los ciudadanos que utilizan el servicio de estas unidades.

Reconoció que no ha sido suficiente la estrategia establecida por el gobierno para combatir el transporte irregular en Chiapas, pero el problema no es privativo del estado, sino nacional, tan solo en la ciudad de México hay 30 mil mototaxis irregulares.

El problema se vuelve más complejo con el tema de derechos humanos, por lo que a los concesionados los protegemos y a los irregulares los invitamos a sentarse al diálogo para instarlos a que dejen de actuar, de lo contrario realizamos operativos.

Precisó que a los permisionarios federales no se les puede detener porque son competencia del gobierno federal, y ahí circulan más de siete mil unidades, porque se clonan los permisos.

Asimismo, el funcionario dijo que no se puede penalizar a los transportistas que han incrementado la tarifa del transporte, simplemente porque para eso hay buenos y malos; es decir, hay gente que trabaja y quiere llevar de comer a su casa, por lo que se busca solución de la manera más responsable.

En tanto, aseguró que se trabaja en un plan de reordenamiento del transporte, a efecto de poder distribuir el servicio de mejor manera para que en ninguna zona de la ciudad se padezca de la falta de unidades o se tengan demasiadas en algunas rutas.

Se trata primeramente de poder que se tengan 50 rutas en la Capital, sobre todo que existan truncales y auxiliadoras que atraviesen de norte a sur y viceversa la ciudad, así como de poniente a oriente. Esto se va a plantear con la Secretaría de Obras Públicas y el Ayuntamiento, el Instituto de Planeación para tener una respuesta técnica, correcta y acertiva.

Además, se trabajará en la concientización de los transportistas de las distintas cooperativas para entrarle al plan; y a las autoridades municipales, por supuesto, porque se requiere de ampliar y suavizar algunas calles, quitar topes, garantizar la seguridad en zonas escolares. Dijo que para finales de este año se podría estar presentando el plan.

Por otro lado, el funcionario dijo que están animando a los transportistas a que hagan uso de las tecnologías de la información para ofrecer el servicio a la población. Puso de ejemplo el servicio de Uber, que satisface, por lo que se les invita a los taxistas a que hagan algo similar, con lo que se garantizará a los usuarios que no abusen en el cobro sin importar si el servicio se da de día o de noche. ASICh