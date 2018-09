Se reunirán académicos y partidos políticos para tratar candidaturas indígenas

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Marco Shilón Gómez, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), dio a conocer que académicamente hablando tienen un tema pendiente respecto a los derechos políticos electorales de los pueblos indígenas, por lo que han ido al Instituto Nacional Electoral, donde acordaron hacer una reunión con representantes de partidos políticos.

“El tema de las candidatura indígenas se debe iniciar desde los partidos políticos, por ello pactamos un acuerdo con ellos, para reconocer a los pueblos indígenas en 5 Distritos Electorales, para que incluso cambien también sus estatutos, la academia debe hacer una nueva relación con los partidos”.

Shilón Gómez dijo que otro tema a retomar es el caso de las mujeres indígenas, ya que en la mayoría de las regidurías de los pueblos indígenas las están quitando, lo cual representa una violación a sus derechos políticos, “nosotros queremos que se respete, que las mujeres electas o por vía plurinominal cumplan con su función y desempeñen el cargo que el pueblo les ha concedido”.

“Si se llegan a dar las sustituciones sería grave, cuántas regidurías se pueden perder y es un espacio de las mujeres indígenas que no están garantizados, no estarían ocupando estos espacios, y esto abunda para dos cosas: la crisis que viven los partidos de no garantizar los derechos de las mujeres, no dejan que ejerzan, y hay que fortalecer los liderazgos indígenas en las mujeres”, concluyó.