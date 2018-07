Se traspapelan expedientes de los asuntos en la JCyA, revela Carlos Martínez Vázquez

ASICh

Carlos Martínez Vázquez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Chiapas, reveló que por falta de personal en esta instancia se tienen serias deficiencias, como la falta de atención oportuna de los miles de casos que se tienen y hasta se traspapelan de los expedientes, tal como ocurre con los trabajadores de la UNICH.

Ante la denuncia del Sindicato Unico de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas que se les ha venido suspendiendo las audiencias para ratificar la denuncia de despidos injustificados que han sufrido, a efecto de llegar a la audiencia de conciliación con la parte patronal, el servidor público sostuvo que no es el único asunto que le pasa esto.

Dijo que históricamente se ha tenido un problema de rezago laboral, debido al poco personal jurídico y administrativo que tiene la JCyA, y a pesar de los esfuerzos se tiene un rezago de casi 30 mil asuntos. No tenemos todo el equipo ni material ni humano para afrontar todos los problemas de trabajo.

Revelo que hay casos con mucho más tiempo atrás en comparación al caso del SUTUNICH, que no han podido resolverse, se están ventilando en la Junta Especial Número Uno.

Para Martínez Vázquez lo que dicen los afectados de la UNICH que se esté acumulando un laudo de millón y medio de pesos por salarios caídos cada mes, es muy subjetivo, porque en la materia laboral hay dos vertientes en lo que es el despido injustificado. Uno, que la empresa tenga una renuncia firmada, o en su caso las rescisiones laborales en términos de la ley federal del trabajo.

No podemos anticipar que vaya a ser un laudo condenatorio, los denunciantes lo comentan porque es la parte que les interesa.

Apuntó que la ley actual ya no está cargada solamente a favor del patrón, toda vez que la reforma de 2012 trajeron en consecuencia un equilibrio en el procedimiento, tal es el caso de límites en salarios caídos de hasta 12 meses.

En tanto, ahora se está haciendo la transición al Poder Judicial de los juicios laborales, pero los trabajadores que sientan afectaciones a sus derechos pueden recurrir al juicio de amparo, mediante el cual nos hacen a veces caminar más rápido porque ahí el servidor público puede caer en una irresponsabilidad de carácter penal y carácter administrativo. Ejemplo, se fue un ex presidente de la Junta Tres al Amate, por incumplimiento de amparo, anotó.

Porque somos pocos, de tantos expedientes que se tiene acumulados se han traspapelado el de los trabajadores en conflicto con la UNICH, pero esto pasa con todos. No obstante, buscamos que se les atienda lo mejor posible a la gente, y así lo he hecho personalmente con el caso en comento, puntualizó. ASICh