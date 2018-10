Se unen más trabajadores vs el meco

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Aunque el desalojo en la torre Chiapas no se logró por elementos de la policía, los inconformes insisten en que es un derecho el que les paguen como corresponde, no es una dádiva, no es un regalo, ni limosna, es un derecho recalcaron los miles de inconformes.

Las dependencias que empezaron a parar actividades, se debe a que hay una serie de anomalías al interior del gobierno de Chiapas, en todos los casos, hay un problema de inestabilidad, la gente está molesta, porque los secretarios se les acusa de llevarse parte del presupuesto, mientras que ellos los que laboran, se quedan sin nada.

Fue hasta las 8 de la noche, cuando se volvieron a reunir, donde se les dijo que tenían que negociar, ellos respondieron, que no es negociación, es un derecho volvieron a recalcar, por eso se manifestaron, porque se sienten burlados por el gobernador Manuel Velasco y de los funcionarios.

Aunque existe una comisión de 25 trabajadores que pertenecen a la burocracia y que son de distintas dependencias del estado, se aferraron a que esto no tiene por qué detenerse, es una manifestación pacífica, que solo busca que se haga justicia a los trabajadores que no se les paga.

Mientras el Secretario de Gobierno Mario Carlos Culebro Velasco, dice que es necesario una mesa de diálogo, ellos dicen que sea una mesa de atención, la manifestación será, hasta que se logre el objetivo, no más, porque de ceder, entonces el gobierno aprovechará todo para desarticular el movimiento que crece.

Margarita Zepeda López, habló y externó la necesidad de que no se siga lastimando más al trabajador, que en muchos de los casos, hay una necesidad, la gente no quiere regalar su trabajo, así como lo hace el gobierno, que si se lleva el dinero del pueblo y todavía se enoja si se le critica.

Zepeda López, anexó que dentro de la negociando se encuentra igual el incremento salarial y por eso el paro de labores en Torre Chiapas, SOPYC, SECAM, Medio Ambiente, la Comisión de Caminos en la Calzada Caminera y Secretaría de Educación, porque ya hay un hartazgo de todos los trabajadores; no han dado el incremento salarial, bono sexenal y retroactivo”.