Sección 7 y 50 anuncian paro

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – La Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), y la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), anunciaron posible paro en Chiapas en contra del gobernador Manuel Velasco Coello.

María de Jesús Espinosa De los Santos, explicó ante los presentes, que se tendrá una auditoría para saber las finanzas que se tienen, descartó que haya cacería de brujas, se reconocerá lo que se haya hecho bien, pero también se sancionará lo que esté mal, de acuerdo a denuncias.

El argumento, es la falta de respuesta a las demandas, el fraude de parte de los ex titulares Francisco Ortega Farrera, Ricardo Aguilar Gordillo a las dependencias de Salud y Educación respectivamente, por lo que se consultará a las bases e iniciar el movimiento en noviembre.

En una reunión donde acudieron las dos dirigencias, se planteó primero una auscultación de la gente que llegó a ocupar puestos basificados, donde hoy dicen que pagaron a Díaz Selvas para poder adquirirlas, otros más, que les pidieron sexo y a cambio de ello obtenerla, pero que se negaron.

Por lo que respecta, a los trabajadores que no llegaban a trabajar, tendrán que hacerlo o se iniciará un proceso sindical en contra de ellos, para que esas plazas sean utilizadas por personal que están en espera de los beneficios, que no alcanzaron por no querer pagar al Sindicato.

En una reunión que se prorrogó por varias horas, se explicó de igual forma, que hoy se estará iniciando una acción real del sindicalismo, desaparecerán prebendas, así como los delegados en cada centro de salud y hospitales, esto porque era una forma de mantener al personal sumiso a la dirigencia anterior.