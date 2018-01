Secretaría de Educación reconoce deuda a profesores; titular se lava las manos

El Estado/Agencia

A pesar de las múltiples protestas que se han presentado en Tuxtla Gutiérrez de profesores de Tele Bachilleratos Comunitarios (TBC), de interinos e idóneos del año pasado a quienes se les adeudan cantidades millonarias por concepto de salarios y aguinaldos, el titular de la Secretaría de Educación en Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos, aseguró que las dependencias gubernamentales no se están tirando “la bolita” y se trabaja en el tema.

Reconoció que existe un problema con recursos económicos, debido a la regularización de los maestros -un pendiente desde varios años- y también el tema de los pagos que aún se tienen pendientes.

Ante el cuestionamiento realizado respecto a que los profesores inconformes han manifestado que Domínguez Castellanos no los atiende, el funcionario estatal se limitó a mencionar que “se dicen muchas cosas”.

No obstante, insistió que sí se han reunido con algunos grupos, pero también cuenta con una estructura muy grande que es la que los atiende. “Nosotros tenemos que hacer todo el trabajo documental, sostener todo el historial de su contratación y obviamente, con esa base de datos poder planear el pago”, explicó.

Es importante mencionar que, de acuerdo con los docentes idóneos de 2016, a ellos el gobierno del estado les debe 60 millones de pesos que corresponden a 460 personas que prestaron el servicio por un año, pero no que no recibieron pago alguno.

Situación similar es lo que viven los maestros interinos, quienes han reclamado a las instancias gubernamentales el pago que corresponde a tres años de servicio.

Este jueves 18 de enero, otros maestros que egresaron desde el 2015 solicitaron al gobierno del estado que les paguen sus salarios y que también ya les den el nombramiento de la plaza. Para intensificar la inconformidad, retuvieron algunas unidades del transporte público Conejobús y bloquearon la avenida central, pero también se movilización a las afueras de la Torre Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.

Domínguez Castellanos explicó que la responsabilidad en la falta de pagos es de la Secretaría de Hacienda y de Educación, porque desde hace varios años algunos profesores estaban en situaciones de irregularidad.