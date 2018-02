Secretaría de Salud de Chiapas aún adeuda a trabajadores

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 26 de febrero (El Estado).-Los adeudos a trabajadores y el desabasto de medicamentos persiste en el sector salud del estado de Chiapas, reveló este lunes Limbano Domínguez, quien acompañó a las enfermeras huelguistas en 2017, y que tras esa lucha nació el compromiso de las autoridades de solucionar los problemas, sin embargo, esto no ha pasado.

Aunque no habló sobre acciones a futuro, dijo que los trabajadores de la salud seguirán exigiendo a la Secretaría el cumplimiento de pagos y el abastecimiento de las medicinas; aunque no cuentan con el respaldo de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) a cargo de José Luis Díaz Selvas, sostuvo que no detendrán su lucha.

En este sentido, informó que él, sus compañeros y compañeras han sido amedrentados de diferente forma: algunos fueron cesados de su cargo, otros se encuentran amenazados y algunos tienen órdenes de aprehensión.

En su caso, dijo que fue trasladado al el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 14 “El Amate”, donde estuvo preso por un mes y 7 días, pero al no haber pruebas para retenerlo fue liberado sin haber sido señalado como una persona con antecedentes penales; incluso, dijo que ni siquiera fue cesado de su empleo.

“El 3 de abril del año pasado se instalaron en huelga 9 compañeras, exigiendo a las autoridades el cumplimiento de las demandas más sentidas en materia laboral y social (…) en este contexto, el gobierno del estado y nosotros estuvimos en 10 negociaciones durante todo ese trayecto, llegamos a acuerdos que no se cumplieron”, dijo.

Reiteró que los trabajadores de la salud seguirán luchando hasta que sus demandas sean atendidas, pero sobre todo, para el beneficio de la sociedad que requiere de espacios dignos para ser atendidos, pues recordó que en la actualidad Chiapas cuenta con centros de salud y hospitales deplorables y sin medicamentos.

En cuanto a los trabajadores, consideró que es necesario el pago de bonos económicos y el no atraso de salarios, ya que se tratan de derechos que cualquier trabajador tiene y que al coartárselos se violan sus derechos laborales.