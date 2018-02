Secretaría de Transportes intensificará operativos para abatir transporte irregular

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Secretaría de Transportes refrenda intensificará los operativos para combatir el transporte irregular en todas sus modalidades en los 123 municipios del estado.

En este sentido, el secretario técnico de la dependencia estatal, Álvaro Robles Cameras, afirmó que se refuerzan las tareas de control para ir abatiendo la irregularidad en el transporte público.

Informó que próximamente se reunirán con representantes de sitios de radiotaxis para que en un trabajo conjunto se realicen estrategias para combatir el transporte irregular en la modalidad de taxi.

“En estos días vamos a tener reuniones con los concesionarios taxistas de sitios de radiotaxis con los que coordinadamente vamos a construir estrategias muy concretas y más eficaces para ir abatiendo el transporte irregular”, afirmó.

Dijo que la dependencia estatal cuenta con métodos para identificar a los operadores de los vehículos legalmente concesionados y en coordinación con dependencias de seguridad verificar que estos no hayan cometido delitos con anterioridad.

Resaltó que existen métodos de control en la expedición de los certificados de aptitud para los operadores del transporte público concesionado, como identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio, aprobar los cursos de capacitación en temas como violencia de género, vialidad, turismo, etc.

Señaló que con ello tienen un registro de todos los conductores en la base de datos de esta dependencia, además mediante convenios con la Fiscalía General del Estado (FGE), también se verifica que las personas que desean trabajar dentro del transporte público no cuenten con antecedentes penales.

Así mismo, el funcionario estatal hace un exhorto a la población a no usar el transporte irregular, ya que al no estar regulados por esta dependencia no se tiene conocimiento de quienes operan estos vehículos.

“Exhortamos a la población a no utilizar el transporte irregular, ya que una de las cosas a las que se exponen es que en la dependencia no tenemos conocimiento de quienes conducen esos vehículos”, apuntó.

Explicó que los coches legalmente concesionados y que constan en la base de datos de esta dependencia, utilizan placas del transporte público y mencionó sus características.

“El transporte que está regulado y que constan en nuestra base de datos, son los vehículos que portan placas del servicio público, estas empiezan con números y terminan con letras en color verde, en cambio las de transporte particular que utilizan los vehículos irregulares empiezan con letras y terminan con números en color negro”, detalló.

Robles Cameras afirmó que en la capital del estado existen 3,600 vehículos concesionados en la modalidad de taxi y que a partir del número económico 3601 hacía adelante trabajan en la irregularidad.