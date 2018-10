Secundaria del estado abandonada desde hace 15 años

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 11 de octubre del 2018, Tuxtla Gutiérrez.- Cientos de alumnos de la Escuela Secundaria de Estado en Tuxtla reciben clases en condiciones deplorables, sin infraestructura adecuada para su desarrollo escolar, producto de un largo abandono.

Así lo denunciaron padres de familia quienes este jueves realizaron un bloqueo sobre la Segunda Sur, entre Sexta y Séptima Oriente, para denunciar la grave situación en que se encuentra esta institución, una de las más representativas de Tuxtla.

Homero Pérez, uno de los padres de familias señaló que la situación de la escuela no es nueva, pues desde hace 15 años se encuentra abandonada, por lo que ahora su infraestructura no es la adecuada para el desarrollo de los cientos de alumnos que asisten a la misma.

Una muestra de ello es que no cuentan con luz por la falta de pago de las autoridades correspondientes de educación, lo que perjudica seriamente a los estudiantes.

En la protesta donde portaban pancartas, los inconformes señalaron las cuotas que se cobran en la institución por cada ciclo escolar que es de mil 600 pesos por cada alumno “tiene costos de una escuela privada, pero la escuela está en la desgracia”.

El edificio se encuentra severamente afectado, las paredes cuarteadas, además de que las reparaciones luego de las afectaciones dejadas por el sismo no han avanzado en la medida de las necesidades de la comunidad estudiantil.

Por esta situación los padres indicaron que continuarán con las movilizaciones, sin embargo no pararán las clases de los alumnos, las cuales también se han visto severamente afectadas por los paros magisteriales que se han registrado en la entidad.