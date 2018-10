SEDATU se robó dinero de damnificados

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Con la toma de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), un centenar de habitantes damnificados por el sismo del 7 de septiembre del año pasado, del municipio de Cintalapa; protestaron por el incumplimiento del gobierno federal, al negar el pago de la reconstrucción de viviendas.

En voz José Martin Farrera Moscoso, entrevistado en Reporte Meridiano de Péndulo de Chiapas; explicó que habían tomado esa medida, porque están cansados de las falsedades del gobierno federal, un gobierno que no ha sabido cumplir con su palabra “para que abren la boca, sino van a cumplir”.

Una de las preocupaciones, es que hay gente que está viviendo en otra parte, sin garantías, sin seguridad, la problemática se agrava, no es un asunto menor, aquí hay que trabajar juntos, coordinados para poder sacar adelante la problemática que nació a raíz del movimiento telúrico de septiembre.

Poco más de un centenar de personas, pertenecientes a la Unión de Ejidos viajan esta mañana a la capital Tuxtla Gutiérrez para plantarse indefinidamente afuera de las instalaciones de la SEDATU y exigir atención a sus demandas y estarán el tiempo que sea necesario para que les cumplan.

Recordaron que fue el presidente de México, Enrique Peña Nieto quien arribó a esa municipalidad, para dar el grito de independencia; ahí aseguró a los presentes que estarían atendidos, que no quedarían en el olvido y que llegaría el apoyo lo más rápido posible, hasta el momento eso se quedó en palabras.

La culpa es de SEDATU, dijo el entrevistado, porque no quiere liberar el dinero, un dinero que no es dádiva, que no es regalo, es un dinero que por ley corresponde para solucionar el problema de vivienda para damnificados, en este caso de varias colonias y de poblados de este lugar.

Por otro lado, Farrera Moscoso informó que hace unos días lograron gestionar ante Protección Civil del Estado seis mil láminas para apoyar a las familias afectadas por el sismo.