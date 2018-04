Seguirán en la lucha por mejorar las condiciones en hospitales públicos

José Guadalupe González/ASICh

Ante las carencias que se tienen en los hospitales públicos, trabajadores de Salud anuncian que seguirán con la lucha que emprendieron el año pasado para reclamar abasto de medicamentos, materiales de curación y equipamiento, como garantía para que puedan dar buen servicio de la población.

María de Jesús Espinoza de los Santos sostuvo que van a luchar sobre todo para que no se repitan casos como los ocurridos en comunidades de Las Margaritas, en la zona Sierra Madre y en San Cristóbal de Las Casas, donde familiares retuvieron a médicos y enfermeras por diversas carencias en el servicio médico.

Lo ocurrido en el estado de Oaxaca, en donde un médico ha sido acusado de negligencia, lo cual se dio por las carencias, es lo que los anima a seguir en la lucha constante.

Hizo recuerdos del grupo de enfermeras de la Secretaría de Salud en Chiapas que el año pasado estuvo tres meses en plantón en la capital del estado, debido a la crisis de salud que ocasiona la administración por falta de recursos.

De esta realidad que hasta ahora no ha sido superada, responsabilizan al gobierno de no atender la demanda, pero sí recrimina a los trabajadores que denuncias las carencias en todo los hospitales y clínicas.

Además, hasta ahora el gobierno no ha cumplido los compromisos que firmó para hacer los pagos de prestaciones a los trabajadores.

De igual manera, anunció que los trabajadores de Salud en Chiapas se solidarizan con sus compañeros de Oaxaca, con el médico que fue encarcelado a causa de la falta de insumos para atender al paciente.

También, se solidarizan con la familia del menor que lamentablemente perdió la vida en el vecino estado. ASICh