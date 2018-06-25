SEGUNDA PRUEBA: APROBADA

POR LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ NAVA
¡SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA DE MÉXICO EN RUSIA 2018! EL EQUIPO TRICOLOR SUPO DOMINAR LAS EMOCIONES DE LOS ASIATICOS, QUE TRAS CAER EN LA PRIMER FECHA LLEGARON PRESIONADOS AL PARTIDO EN ROSTOV.
LA SELECCIÓN MEXICANA ABRIÓ EL MARCADOR AL MINUTO 25, UNA VEZ QUE EL ARBITRO DEL ENCUENTRO DECRETÓ PENAL A UNA ACCIÓN EN LA QUE ANDRÉS GUARDADO CENTRÓ EL BALÓN Y EL DEFENSOR COREANO IMPIDIÓ CON LA MANO QUE EL ENVIO LLEGASE AL ÁREA. CARLOS VELA COBRÓ MAGISTRALMENTE DESDE LOS 11 PASOS
EL 2 X 0 LO ANOTÓ JAVIER “EL CHICHARITO” HERNÁNDEZ, DESPUÉS DE CONCRETAR UN CONTRAGOLPE EN EL QUE HIRVING LOZANO CONDUJO HASTA DEJARLE EL BALÓN EN GRAN POSICIÓN PARA DEFINIR. JAVIER RECORTÓ E INMEDIATAMENTE DISPARÓ AL POSTE MÁS CERCANO. ¡GOOOOOOOOOOL DE MÉXICO!
YA EN TIEMPO AÑADIDO, EL MEJOR HOMBRE DEL RIVAL, EL CENTRO DELANTERO H. M. SON, ENCONTRÓ EL PREMIO A SU ENJUNDIA DURANTE EL PARTIDO. EL COREANO SACÓ UN DISPARO INATAJABLE, QUE SE INCRUSTÓ EN NUESTRA META. UN GRAN GOL SIN DUDA, EL 2 X 1 DEFINITIVO.
EL 11 INICIAL DE MÉXICO VS COREA DEL SUR
EN LA PORTERÍA GUILLERMO OCHOA; EN LA DEFENSA EDSON ÁLVAREZ, CARLOS SALCEDO, HECTOR MORENO Y JESÚS GALLARDO; EN EL MEDIOCAMPO ANDRÉS GUARDADO, HÉCTOR HERRERA Y MIGUEL LAYÚN; EN EL ATAQUE CARLOS VELA, HIRVING LOZANO Y JAVIER HERNÁNDEZ.
DE CAMBIO ENTRARON RAFAEL MÁRQUEZ, GIOVANI DOS SANTOS Y JESÚS CORONA.
MÉXICO, “LOCALES” POR SEGUNDO PARTIDO
LA AFICIÓN MEXICANA AL FÚTBOL CONQUISTÓ LA CATEDRAL DEL FÚTBOL RUSO, EL ESTADIO LUZHINIKI, EN LA PRIMER FECHA CONTRA ALEMANIA.
AHORA LA ROSTOV ARENA LUCIÓ UN MARCO ESPLENDOROSO, LLENO DE CAMISETAS VERDES EN APOYO A LA ILUSIÓN NACIONAL. SIN DUDA ALGUNA, NUESTRA AFICIÓN ES LA MEJOR DE RUSIA 2018.
EKATERIMBURGO SERÁ EL NUEVO TERRITORIO A CONQUISTAR POR PARTE DE LA AFICIÓN NACIONAL.
PRIMER GOL DE CARLOS VELA EN COPA DEL MUNDO
CARLOS VELA, “EL BOMBARDERO” ORQUESTADOR DEL ATAQUE NACIONAL, ANOTÓ SU PRIMER GOL EN UNA COPA DEL MUNDO.
EL CENTROCAMPISTA ES UNO DE LOS JUGADORES DE MAYOR TALENTO QUE HA DADO NUESTRO FÚTBOL, CAMPEÓN MUNDIAL DE LA CATEGORÍA SUB – 17 EN LA PERÚ 2005, JUEGA SU PRIMER COPA EN RUSIA 2018.
A DIFERENCIA DE GIOVANI DOS SANTOS Y HECTOR MORENO, COMPAÑEROS DE GENERACIÓN, QUE JUEGAN EN EL SELECCIONADO DESDE LA COPA DE SUDAFRICA 2010.
CARLOS VELA DECIDIÓ JUGAR NUEVAMENTE PARA LA SELECCIÓN MAYOR, POSTERIOR A LA COPA DE BRASIL 2014, UNA DECISIÓN QUE LA AFICIÓN MEXICANA FESTEJÓ.
JAVIER HERNÁNDEZ ANOTA EN 3 MUNDIALES SEGUIDOS
EL MÁXIMO GOLEADOR EN LA HISTORIA DE LA SELECCIÓN MEXICANA, JAVIER HERNÁNDEZ BALCAZAR, MEJOR CONOCIDO EN EL MUNDO COMO “EL CHICHARITO”, ANOTÓ POR TERCER MUNDIAL CONSECUTIVO.
JAVIER DEBUTÓ COMO SELECCIONADO MEXICANO MUNDIALISTA, EN LA COPA DE SUDAFRICA 2010, CAMPEONATO EN EL QUE LE ANOTÓ A FRANCIA Y ARGENTINA; EN LA COPA DE BRASIL 2014, ANOTÓ A CROACIA; Y AHORA A LOS COREANOS.
ADEMÁS, CON ÉSTE GOL, EMPATA A LUIS HERNÁNDEZ “EL MATADOR”, COMO EL ARTILLERO MEXICANO CON MÁS GOLES EN CAMPEONATOS DEL MUNDO, CON 4. EN RUSIA, JAVIER PUEDE CONSEGUIR UN 5TO GOL, QUE LO UBIQUE COMO EL MEJOR ARTILLERO MEXICANO DE TODOS LOS TIEMPOS EN COPAS DEL MUNDO.
GRUPO F, SIN CLASIFICADOS
LA VICTORIA ANTE COREA DEL SUR, HACE LÍDER DE GRUPO A MÉXICO CON 6 PUNTOS, SIN EMBARGO AÚN NO ESTAMOS OFICIALMENTE CLASIFICADOS A OCTAVOS DE FINAL. UNA VEZ QUE LOS ALEMANES DERROTARON A LOS SUECOS, Y DE ÉSTA FORMA AMBOS EQUIPOS SUMAN 3 PUNTOS.
PARA LA ÚLTIMA FECHA, MÉXICO, QUIEN TIENE +2 GOLES DE DIFERENCIA, JUGARÁ CONTRA SUECIA (0 GOLES DE DIFERENCIA). MIENTRAS QUE ALEMANIA (0 GOLES DE DIFERENCIA) CONTRA LOS COREANOS, QUE SON EL EQUIPO SIN POSIBILIDADES DE AVANZAR.
SUECIA: PRÓXIMO RIVAL
EL PRÓXIMO RIVAL DEL TRI, ES SUECIA, EQUIPO QUE DERROTÓ EN LA PRIMER FECHA A COREA DEL SUR 1 X 0, Y EN LA SEGUNDA FECHA PERDIÓ CONTRA ALEMANIA 2 X 1.
EL EQUIPO MEXICANO TIENE LA OPORTUNIDAD DE TERMINAR LA RONDA DE GRUPOS COMO LÍDER DEL GRUPO F. AUNQUE LE BASTA UN EMPATE, UNA VICTORIA DARÍA UN CIERRE DE FASE DE GRUPOS CATEGORÍCO PARA EL TRICOLOR.
EL PARTIDO SE LLEVARÁ A CABO EL MIÉRCOLES, EN PUNTO DE LAS 8:00 HORAS CENTRO DEL PAÍS.
VOCES DE LA VICTORIA
“TODOS SOÑAMOS CON SER CAMPEONES DEL MUNDO, NO SIGNIFICA QUE SEA UN HECHO. NO SABEMOS QUÉ VAYA A PASAR, PERO TRABAJAMOS A DIARIO PARA ELLO”.
MIGUEL LAYÚN, MEDIOCAMPISTA SELECCIÓN MEXICANA
“LO IMPORTANTE ES TRABAJAR DESDE LA HUMILDAD, IR PARTIDO A PARTIDO. COMO LO DIJE DESDE EL PRINCIPIO, VENIMOS A INTENTAR SER CAMPEONES, Y LO VAMOS A SEGUIR BUSCANDO HASTA DONDE NOS DÉ. EL OBJETIVO ES GANAR, Y OJALÁ PODAMOS LLEGAR HASTA EL ÚLTIMO DÍA”.
CARLOS VELA, ATACANTE SELECCIÓN MEXICANA