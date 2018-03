Seguro Popular exhorta a ciudadanía a prevenir el glaucoma

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En el marco del Día Mundial del Glaucoma, el Seguro Popular en Chiapas, invita a la ciudadanía a realizarse los estudios para detectar esta enfermedad.

Al respecto, el director general de Seguro Popular en Chiapas, Miguel Ángel Avendaño Herrera, aseveró que la visión es el sentido más importante, ya que el 80 por ciento de la información que recibimos ingresa a través de los ojos; no sólo las imágenes, sino también todas las sensaciones que les acompañan.

Explicó que el glaucoma es una patología oftalmológica identificada como la segunda causa de ceguera irreversible, después de la retinopatía diabética que es la primera en el mundo. Ambas enfermedades son evitables, siempre y cuando se cuente en forma temprana con un buen diagnóstico y manejo.

Avendaño Herrera exhortó a la población chiapaneca acudir a su clínica correspondiente para realizarse el estudio y poder detectar a tiempo si padece o no la enfermedad del glaucoma.

En México existen cuatro millones de personas con glaucoma diagnosticados, dos millones lo padecen y no lo saben, en tanto que dos millones de individuos están en riesgo de desarrollarla. El índice nacional revela que el 80 por ciento de estas personas no tienen acceso al diagnóstico temprano; dos de cada cien personas mayores de 40 años pueden padecer glaucoma primario y puede aumentar la incidencia condicionado por enfermedades oculares o sistémicas, esto último debido a que el glaucoma puede tener origen congénito, hereditario o adquirido.

El titular estatal refirió que en años anteriores se ha priorizado el programa de cataratas, sin embargo, poco a poco se ha identificado que otras patologías oftalmológicas como glaucoma, pterigión, estrabismo, retinopatía diabética y errores refractivos, que son también causales de discapacidad visual, por lo que este proyecto ampliará su campo de acción a la detección y tratamiento oportunos de dichas patologías, garantizando una buena calidad de vida para la población afiliada al Seguro Popular.

Destacó también que solo en 2017 se realizaron 163 cirugías de Glaucoma a chiapanecos de diversas regiones de la entidad.

De acuerdo con la OMS en el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión, de los cuales el 80 por ciento de los casos de discapacidad visual se pudieron haber evitado mediante un diagnóstico y tratamiento oportuno.