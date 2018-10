Sembrando vida un proyecto que dará 80 mil empleos a Chiapas

El equipo de trabajo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, presentó en Chiapas el programa “Sembrando Vida”, que estará a cargo de la secretaría de Bienestar, que sustituirá a la Sedesol, con lo que se busca la restauración productiva y social de territorios agrarios, la organización de fianzas populares, el ahorro productivo, inclusión financiera, economías locales y la generación de 80 mil empleos permanentes.

La responsable de la presentación de la estrategia nacional fue María Luisa Albores González, próxima titular de la nueva dependencia federal, quien explicó acompañada del gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, que el nombre del programa se debe precisamente a la generación de mejores condiciones de vida.

En las regiones más ricas de este país en materia de biodiversidad y que son los territorios de mayor pobreza, necesitamos volver a construir justicia social, en Chiapas siete de cada 10 están en condiciones pobreza, no solo será un cambio de nombre, sino de fondo, se respetarán los programas sociales, pero habrá inclusión y productividad, señaló.

Albores González abundó que la estrategia iniciará en el sur sureste en las selvas tropicales donde los guardianes del espacio de la vida que están en situación de pobreza, tenemos que aminorar la brecha de injusticia y desigualdad social, del 2000 al 2005 hubo 235 mil hectáreas por año deforestadas, del 2005 al 2010 tuvimos 155 mil hectáreas por año de pérdida de flora, ha ido incrementando, agregó.

A mayor degradación mayor migración, de la Selva de Chiapas, la gente sale a Cancún en busca de empleo, por falta de empleo que les permita vivir, el 64 por ciento de las viviendas en zonas pobres no tienen con drenaje, el 67 por ciento no tiene energía eléctrica, abundó.

Refirió que el 61 por ciento de la población rural vive en pobreza y 21 por ciento en pobreza extrema, está muy ligada a la baja productividad agropecuaria, a la falta de financiamiento real en el campo, el compromiso es atender dos problemáticas, la pobreza rural y la degradación ambiental.

Impulsaremos en 19 estados la siembra de un millón de hectáreas en sistemas agroforestales comerciales, generando 400 mil empleos para contener la migración, la milpa integrada con frutales, cadenas de valor, sistemas maderables forestales, en el que participarán productores ejidales, comunales y pequeña propiedad, vamos a darle fuerza a la propiedad social de 106 millones de hectáreas en manos de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, mencionó.

El programa se desarrollará en micro cuencas tomando la región Ocosingo y Palenque, vemos a la Selva Lacandona como un pulmón, pero desafortunadamente está bastante deforestada, queremos que se vea reflejada ahí la estrategia nacional, los suelos degradados o perturbados los vamos a recuperar de acuerdo con su vocación, con asistencia técnica para los productores en la que participarán en 19 estados becados 48 mil jóvenes, 24 mil en el 2019, manifestó.

A la vez, los campesinos tendrían que comprometerse a cultivas 2.5 hectáreas, estaría recibiendo capacitación para la producción y organización, atendiendo 500 mil hectáreas y 220 mil productores en el 2019. En Chiapas inicia con 4 regiones que implican 400 mil hectáreas en Ocosingo, Palenque, Selva Negra y Soconusco, 80 mil productores que corresponde a 80 mil empleos permanente que en enero empezarían a recibir 5 mil pesos cada mes.

A su vez, el gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas, ratificó que su gobierno apoyará toda la política social del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, reconoció la voluntad del nuevo gobierno federal para la restauración de la economía y producción del campo y la generación de 80 mil empleos permanentes a partir de enero, derramando casi 5 mil millones de pesos al año.

Además de que en el primer año del nuevo gobierno la federación destinará 32 mil millones de pesos, lo que permitirá fortalecer la planta productiva, la seguridad social y la inclusión de jóvenes en las tareas productivas, todos los chiapanecos tendrán acceso a los programas que impulsa López Obrador, dijo.

Sembrando Vida permitirá florecer el campo, se va a motivar a la gente a que trabaje, se rescatarán las tierras abandonadas, se fomentará el arraigo de jóvenes en el medio rural, se trata de desalentar la migración con la producción agropecuaria, se garantiza crédito a la palabra para el ganadero, declaró.

Chiapas será un gran aliado del gobierno federal para aterrizar la política social, el trabajo será con gran esmero, con gran responsabilidad, los presidentes municipales tendrán que sumarse, la estrategia invita a trabajar, quien no quiera trabajar se dará de baja, se respetará la vocación de los suelos en los sistemas de producción agrícola, sentenció.

A su vez, el senador Javier May Rodríguez, dijo que el iniciar en Chiapas la estrategia nacional tiene un propósito, superar las condiciones de marginación en que vive la gente, los que siempre han estado excluidos, en tanto Hugo Chávez Ayala, subrayó que la capacitación estará garantizada para los productores para salir de la agricultura que está muy golpeada.

Estuvieron presentes el senador Javier May Rodríguez, propuesto para dirigir la subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural territorial; Hugo Francisco Chávez Ayala, encargado de la Operación del Programa, José Antonio Aguilar Castillejos, propuesto para Delegado de los Programas Federales en Chiapas, la presidenta del Congreso de Chiapas, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, alcaldes y diputados locales.