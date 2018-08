Senador electo a la cárcel, por violencia familiar

Enrique Vázquez Palacios

A pocos días de que rindiera protesta como Senador por el estado de Chiapas, elementos de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, en coordinación con policías de la FGE del estado de Chiapas, detuvieron al priísta Noé Castañón Ramírez, en base a una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de Violencia Familiar, cometido en agravio de su ex esposa Mayté López García, quien ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México para dar detalles sobre el caso.

De acuerdo a una tarjeta informativa difundida y fechada en la ciudad de Apodaca, Nuevo León; destaca que elementos policiacos de ambas entidades federativas, detuvieron en la terminal “B” del Aeropuerto de Monterrey, a Noé Fernando Castañón (Senador electo por el estado de Chiapas), por el delito de Violencia Familiar, por lo que se deduce que fue traído al estado de Chiapas y puesto de inmediato a disposición del Juez que lo reclama.

Por su parte, al enterarse que la policía había detenido al Senador chiapaneco, su ex esposa, Mayté López García, hizo público un escrito diciendo que “por este medio quiero hacer del conocimiento que desde el mes de septiembre del año 2016, he sido objeto de la bajeza más grande que puede sufrir una mujer; me fueron arrebatados con violencia, mis 3 menores hijos por mi ex esposo Noé Castañón Ramírez, y fueron trasladados ilegalmente al Estado de Chiapas”.

En su escrito, la compungida madre detalla que “a finales del año 2016, se presentaron diversas denuncias penales en contra de Noé Castañón Ramírez, por la sustracción de mis menores hijos y por las falsedades con las que se conduce ante la autoridad judicial para lograr resoluciones que no permiten que pueda libremente estar con mis hijos”.

Agrega que “después de más de 5 meses luchando contra la parcialidad del Juzgado 15 de lo Familiar de la Ciudad de México, logré que me fueran determinadas a complacencia de Noé Castañón Ramírez, las convivencias con mis menores hijos. Y fue que hasta el mes de febrero del año 2017 tuve la oportunidad de reencontrarme con mis menores hijos.

Más adelante menciona: “incluso, siendo Presidente del PRI en el Estado de Chiapas, inventó una denuncia en mi contra, supuestamente por violentar a mis hijos, cuando apenas podía verlos dentro de su propia casa en Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Esa denuncia en mi contra no procedió y acredité las mentiras con las que se ha conducido a lo largo de todos estos años. Sin embargo solicitó una suspensión de las convivencias ante la autoridad federal y desde el mes de marzo del año 2017 que no he vuelto a ver a mis hijos”.

Finalmente, Mayté precisa que “es por eso que les pido a las autoridades que no permitan que este sujeto me siga privando de mis derechos de ser madre y convivir con mis hijos. El resultado de esta batalla de largos años con este sujeto sin escrúpulos es que ahora por fin sea castigado por las leyes”.