Señalan habitantes de Huitiupán al alcalde por falta de obras

Antonio Gómez/ASICh

Huitiupán, Chiapas.- Un grupo de personas provenientes del ejido José María Morelos y de Buen Paso, quienes pidieron el anonimato, señalan el nulo trabajo del alcalde Vicente Aurelio Herrera Domínguez, a pesar que lleva más ya de dos años y medio de estar frente de la administración municipal no ha hecho nada en absoluto.

En numerosas ocasiones los habitantes de este municipio han señalado al alcalde que solo llegó para enriquecerse con recurso del erario municipal. El municipio lo mantiene en retroceso social, la delincuencia se ha apropiado del municipio, el pueblo sufre por el desabasto de agua, pero el edil no mueve un solo dedo para buscar solución.

Además, lo denunciantes señalan que el edil Vicente Herrera no da aundiencia a las personas que no militen o simpaticen con su partido PVEM.

Sin embargo, su ambición y cinismo es tan grande de querer seguir gobernando este municipio indígena. ASICh