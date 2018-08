Señalan negligencia en el Pascasio Gamboa

Jairo Camacho.

19 de agosto del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Por supuestos casos de negligencia médica, dos menores y una mujer han perdido la vida en las últimas 48 horas en el Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa de Tuxtla Gutiérrez.

En uno de los casos, Irene Nanguelú Pimienta madre de Celia Nanguelú Pimienta, paciente del nosocomio denunció que el bebé que esperaba perdió la vida por el descuido y una mala cirugía que practicaron los doctores.

La mujer recordó que el pasado 8 de agosto la regresaron aun cuando tenía poco líquido, por lo que el bebé perdió la vida días después y la operaron de emergencia donde sufrió una fuerte infección que le costó la matriz.

A la fecha no se ha recuperado y se encuentra convaleciente en el nosocomio donde no le dan esperanza alguna de que sobreviva.

En un segundo caso, la madrugada de este domingo una mujer y su bebé perdieron la vida, al no ser atendidos a tiempo, según el testimonio del padre de familia.

Didier Trujillo Domínguez dio a conocer que su esposa María de La Cruz Ramírez ingresó para labores de parto, sin embargo por razones aún desconocidas el bebé perdió la vida dentro de la paciente, sin que le fuera sacado para evitar más complicaciones.

El denunciante expone que le pidieron medicamentos, los cuales fue a comprar a la farmacia, sin embargo a su regreso fue informado que también la madre había fallecido.

Pero esto no es todo el producto no fue extraído pese a que ya había muerto, por lo que ambos perdieron la vida sin conocer las verdaderas razones.

En ambos casos los bebés habían cumplido su tiempo de gestación, por lo que los denunciantes señalan que fue por culpa de una mala atención médica.

“Le pedimos que no dejen morir a las personas, porque es algo doloroso, para ellos es normal, pero perder a los familiares no es nada fácil”, concluyeron.