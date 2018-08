Sensación azul, Piojo Alvarado ya tenía ‘marca personal’ de Peláez

Ciudad de México – Entre los varios aciertos que presume Cruz Azul para armar su plantel actual destaca el Roberto “Piojo” Alvarado, el jugador que llegó sin el cartel de Elías Hernández pero ha resultado igual de rentable.

Guanajuatense versátil, tiene apenas 19 años, el sábado dio las tres asistencias, además de que suma un gol y ha jugado en todos los partidos de la Máquina, no solo de Liga sino también en Copa, como uno de los inamovibles para Pedro Caixinha.

En Necaxa me gustó su desempeño, lo platicamos con el cuerpo técnico y ambos decidimos que era una muy buena opción para darle versatilidad al ataque”, recuerda Peláez para Mediotiempo.

Aunque Ricardo Peláez se convenció de su valía tras verlo con los Rayos, la realidad es que la historia de Alvarado ha tenido de todo y desde años atrás, pues fue uno de los jugadores más jóvenes en debutar en el Ascenso MX, apenas con 15 años de edad, durante el Apertura 2013 con el Celaya, en septiembre de aquel año.

Precoz, al año siguiente hizo pruebas con el Manchester City y Leicester, donde agradó a los visores, pero sin poder quedarse porque no era mayor de edad. De cualquier modo, Marco de Almeida le dio juego con los cajeteros y luego Ignacio Ambriz en Necaxa, siempre seguido por Peláez.

“Es un jugador mexicano, joven, que juega por todo el frente de ataque, por izquierda, por en medio, por derecha, volante mixto, maneja los dos perfiles, tiene gol, es muy joven, tiene muchas condiciones y lo venía siguiendo desde que empezó prácticamente”, añadió.

Aunque el Tricolor lo extrañó en los Juegos Centroamericanos, hoy Cruz Azul podrá “saborear” las críticas por no haberlo cedido, pues el Piojo se asentó en la Máquina como pocos refuerzos en los últimos años.

Ahora, Alvarado se perfila para seguir como referente del ataque, en especial en la Jornada doble donde Toluca y el Campeón Santos los aguardan, mientras el conjunto celeste busca mantener el liderato invicto.